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Новости Результат работы ПВО
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РФ запустила 4 ракеты на 80 дронов, обезврежено 52 БПЛА, - Воздушные силы

ПВО уничтожает шахеды

В ночь на 2 июня 2025 года войска РФ атаковали Украину 84-мя средствами воздушного нападения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

По данным Воздушных сил, во время воздушного нападения было применено:

- 80 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов;
- 3 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской обл;
- 1 крылатую ракету Искандер-К из Брянской обл.

Основные направления воздушного удара - Харьковщина, Черниговщина, Донетчина и Херсонщина.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 52 средства воздушного нападения противника на востоке, юге и севере страны: 15 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами поражения, 37 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Где последствия?

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 12 локациях.

Автор: 

ракеты (3607) Воздушные силы (2401) Шахед (1147)


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Дмитрий Анатольевич совершил точечную аннигиляцию 0,7 "Финляндии" в стекле.
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02.06.2025 08:50 Ответить
А мне кажется ісключітьєльно брагу вже глуше
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02.06.2025 08:55 Ответить
Ого , дмитрий алкогольєвич не на жарт розлютився ,
мабуть , горілка попалась не якісна !
Вибл@док є вибл@док
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02.06.2025 09:03 Ответить
Я так зрозумів, що балістику ми вже не збиваєм?
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02.06.2025 08:51 Ответить
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02.06.2025 08:54 Ответить
Доречі, от результат української павутинки. Умовно, не 20 ракет, а 4. Не 300 дронів за одну ніч в нашу сторону, а 80.
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02.06.2025 09:56 Ответить
 
 