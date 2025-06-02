РФ запустила 4 ракеты на 80 дронов, обезврежено 52 БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на 2 июня 2025 года войска РФ атаковали Украину 84-мя средствами воздушного нападения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

По данным Воздушных сил, во время воздушного нападения было применено:

- 80 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов;

- 3 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской обл;

- 1 крылатую ракету Искандер-К из Брянской обл.

Основные направления воздушного удара - Харьковщина, Черниговщина, Донетчина и Херсонщина.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 52 средства воздушного нападения противника на востоке, юге и севере страны: 15 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами поражения, 37 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Где последствия?

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 12 локациях.