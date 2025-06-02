РФ запустила 4 ракеты на 80 дронов, обезврежено 52 БПЛА, - Воздушные силы
В ночь на 2 июня 2025 года войска РФ атаковали Украину 84-мя средствами воздушного нападения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Чем враг бил по Украине?
По данным Воздушных сил, во время воздушного нападения было применено:
- 80 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов;
- 3 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской обл;
- 1 крылатую ракету Искандер-К из Брянской обл.
Основные направления воздушного удара - Харьковщина, Черниговщина, Донетчина и Херсонщина.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Что удалось уничтожить нашей ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 52 средства воздушного нападения противника на востоке, юге и севере страны: 15 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами поражения, 37 - локально потеряны/подавлены РЭБ.
Где последствия?
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 12 локациях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мабуть , горілка попалась не якісна !
Вибл@док є вибл@док