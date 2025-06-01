Силы ПВО уничтожили более 4 тысяч воздушных целей противника в мае, - Воздушные Силы. ВИДЕО
В течение мая 2025 года противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 4051 воздушных целей.
Об этом пишет Командование Воздушных Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Уничтожено, в частности:
- 46 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
- 9 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 14 крылатых ракет "Калибр";
- 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 1892 ударных БПЛА типа Shahed;
- 731 разведывательных БПЛА;
- 1354 БПЛА других типов.
Авиацией Воздушных Сил в течение мая совершено более 769 самолето-вылетов, в частности:
- около 442 - на истребительное авиационное прикрытие;
- более 228 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
"В мае 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 365 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника", - говорится в сообщении.
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