Силы ПВО уничтожили более 4 тысяч воздушных целей противника в мае, - Воздушные Силы. ВИДЕО

В течение мая 2025 года противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 4051 воздушных целей.

Об этом пишет Командование Воздушных Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Уничтожено, в частности:

46 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;

9 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

14 крылатых ракет "Калибр";

5 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

1892 ударных БПЛА типа Shahed;

731 разведывательных БПЛА;

1354 БПЛА других типов.

Читайте: Враг запустил 7 ракет и 472 дрона. Уничтожено 3 ракеты и 382 БпЛА, - Воздушные силы

Авиацией Воздушных Сил в течение мая совершено более 769 самолето-вылетов, в частности:

около 442 - на истребительное авиационное прикрытие;

более 228 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

"В мае 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 365 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника", - говорится в сообщении.

Смотрите: Силы обороны уничтожили новейший российский реактивный БПЛА из ЗРК, разработанного ГУР. ВИДЕО