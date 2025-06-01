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Силы ПВО уничтожили более 4 тысяч воздушных целей противника в мае, - Воздушные Силы. ВИДЕО

В течение мая 2025 года противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 4051 воздушных целей.

Об этом пишет Командование Воздушных Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Уничтожено, в частности:

  • 46 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
  • 9 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
  • 14 крылатых ракет "Калибр";
  • 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
  • 1892 ударных БПЛА типа Shahed;
  • 731 разведывательных БПЛА;
  • 1354 БПЛА других типов.

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Авиацией Воздушных Сил в течение мая совершено более 769 самолето-вылетов, в частности:

  • около 442 - на истребительное авиационное прикрытие;
  • более 228 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

"В мае 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 365 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника", - говорится в сообщении.

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Слава Нашим Воїнам! Вот тільки ******** кацапам не доходить скільки можна було би побудовати лікарень, доріг і дитсадків. Так нє вони вдерлися в чужу країну і жують соплі што дєнєг нєт. Кінчені потвори.
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01.06.2025 19:18 Ответить
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01.06.2025 19:36 Ответить
 
 