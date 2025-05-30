Разведчики уничтожили новейший российский реактивный БПЛА из ЗРК, разработанного ГУР. ВИДЕО
Разведчики уничтожили российский дрон из разработанного специалистами ГУР при поддержке иностранных партнеров мобильного ЗРК, оснащенного ракетами Р-73.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
"Обучение операторов указанной системы ПВО провели сотрудники украинской военной разведки.
После обнаружения российского дрона бойцы Сил безопасности и обороны Украины нанесли удар по цели - вражеский новейший реактивный беспилотник, вероятно "Дань-м", уничтожен: он упал в Черное море", - говорится в сообщении.
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Hanka Panyanka
показать весь комментарий30.05.2025 15:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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