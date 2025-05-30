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Разведчики уничтожили новейший российский реактивный БПЛА из ЗРК, разработанного ГУР. ВИДЕО

Разведчики уничтожили российский дрон из разработанного специалистами ГУР при поддержке иностранных партнеров мобильного ЗРК, оснащенного ракетами Р-73.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

"Обучение операторов указанной системы ПВО провели сотрудники украинской военной разведки.

После обнаружения российского дрона бойцы Сил безопасности и обороны Украины нанесли удар по цели - вражеский новейший реактивный беспилотник, вероятно "Дань-м", уничтожен: он упал в Черное море", - говорится в сообщении.

Читайте: Оккупанты используют "Шахеды" с новыми 90-кг боевыми частями, - ГУР

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30.05.2025 15:40 Ответить
 
 