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Оккупанты используют "шахеды" с новыми 90-кг боевыми частями, - ГУР

РФ начала запускать Шахеды с 90 кг боевыми частями

Российские войска начали устанавливать в ударные беспилотники типа Shahed новые виды боевых частей комбинированного типа. Они более разрушительны для объектов военной и гражданской инфраструктуры Украины.

Об этом сообщили в ГУР МОУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Отмечается, что обе новые боевые части имеют увеличенный вес со стандартных 50 кг до 90 кг.

Разведчики рассказали, что боевая часть, которая производится в России, имеет комбинированное кумулятивное, осколочное, фугасное и зажигательное действие. Другая боевая часть, которая изготавливается в Иране, имеет комбинированное кумулятивное, осколочное и фугасное действие.

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В ГУР отметили, что использование "шахедов" с этими новыми боевыми частями позволит врагу нанести большие разрушения военной и гражданской инфраструктуре Украины.

Кроме того, таким образом Россия сможет сохранить свои запасы более дорогостоящего высокоточного ракетного оружия.

При этом в ГУР не уточнили, используются ли такие боевые части в ударных БПЛА преимущественно для атак на гражданские объекты.

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Автор: 

беспилотник (3730) ГУР (456) Шахед (1130)


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Топ комментарии
+5
тільки скло вибивають
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29.05.2025 20:11
+5
Це свідчить про те, що ЗСУ воюють не з тупими алкашами чмобіками а з регулярною армією в тилу якої цілодобово працює промисловий військовий комплекс а не кухонна кустарщина-паяльщина.
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29.05.2025 20:16
+4
Це ми, типу, маємо порадіти за орків?
Ох'уєнна нарозвідували - розвідуйте далі...
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29.05.2025 20:09
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Ну наш RD-2 має 3 кг, що не заважає йому виносити російські заводи площадью гектарів етак 25.
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29.05.2025 20:07 Ответить
тільки скло вибивають
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29.05.2025 20:11 Ответить
Сказки. То, что летит по заводам, имеет БЧ в 75 кг. минимум. А Е-300 вообще несут ФАБы-250.
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29.05.2025 20:44 Ответить
Це ми, типу, маємо порадіти за орків?
Ох'уєнна нарозвідували - розвідуйте далі...
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29.05.2025 20:09 Ответить
Інформація - підбадьорити суспільство?!...
Чи готувати грунт для " зливу води"?!...
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29.05.2025 20:10 Ответить
Інформація для адекватних людей. А, ні - треба марахвон дивитися. Суспільсву вже давно пофігу на військово-політичне керівництво крахни
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29.05.2025 20:34 Ответить
А чим відповідає самсоїд умєров, гідрант недороблений та його незамінні месенджери?! Хотілками знову зазирнути у вічі )(уйлу щоб знов побачити там "мир"? чи вся надія на задрипаного трампла?
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29.05.2025 20:11 Ответить
Після того як Зеленський злітав в Оман наші безпілотники становляться все більше і більше.
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29.05.2025 20:13 Ответить
Це вага двох мішків цукру...
А ще: «Вага вибухівки у ФАБ-250 становить 99 кілограмів.
Загальна вага бомби становить 250 кілограмів.»
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29.05.2025 20:14 Ответить
Це свідчить про те, що ЗСУ воюють не з тупими алкашами чмобіками а з регулярною армією в тилу якої цілодобово працює промисловий військовий комплекс а не кухонна кустарщина-паяльщина.
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29.05.2025 20:16 Ответить
Так ми ж не знали...
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29.05.2025 20:26 Ответить
"агенция закупивель" наверное бы такое купила - но почему-то нет "рынка". а делать самим как-то не по-понятиям. работать - это тяжело, не привыкши.
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29.05.2025 20:24 Ответить
З такою бч вини летять близько 600+ км , тож страждати будуть міста в межах цього радіусу , з бч 40-50 кг , дальність подвоюється
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29.05.2025 20:25 Ответить
А ми так можемо?
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29.05.2025 20:29 Ответить
Добре, що хоч сказали про це...
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29.05.2025 20:43 Ответить
 
 