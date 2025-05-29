Оккупанты используют "шахеды" с новыми 90-кг боевыми частями, - ГУР

Российские войска начали устанавливать в ударные беспилотники типа Shahed новые виды боевых частей комбинированного типа. Они более разрушительны для объектов военной и гражданской инфраструктуры Украины.

Об этом сообщили в ГУР МОУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Отмечается, что обе новые боевые части имеют увеличенный вес со стандартных 50 кг до 90 кг.

Разведчики рассказали, что боевая часть, которая производится в России, имеет комбинированное кумулятивное, осколочное, фугасное и зажигательное действие. Другая боевая часть, которая изготавливается в Иране, имеет комбинированное кумулятивное, осколочное и фугасное действие.

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В ГУР отметили, что использование "шахедов" с этими новыми боевыми частями позволит врагу нанести большие разрушения военной и гражданской инфраструктуре Украины.

Кроме того, таким образом Россия сможет сохранить свои запасы более дорогостоящего высокоточного ракетного оружия.

При этом в ГУР не уточнили, используются ли такие боевые части в ударных БПЛА преимущественно для атак на гражданские объекты.

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