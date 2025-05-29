Германия профинансирует украинские ракеты-дроны "Барс", ударные "Лютый" и дроны-перехватчики "Фламинго" на 400 млн евро

Германия профинансирует производство украинских ракет-дронов "Барс", ударных беспилотников "Лютый" и дронов-перехватчиков VB140 "Фламинго".

Об этом сообщает Welt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, информирует Цензор.НЕТ.

Это часть нового пакета военной помощи Украине на сумму около 5 миллиардов евро, о котором объявили во время визита президента Владимира Зеленского в Берлин 28 мая.

Как сообщается, на производство украинского дальнобойного оружия (Deep Strike) будет выделено 400 миллионов евро. В мае Украина официально обратилась к Минобороны Германии с просьбой профинансировать эти беспилотные системы.

Особенностью "Фламинго" является возможность перехвата вражеских дронов в воздухе на расстоянии не менее 30 км, что позволит экономить более дорогие ракеты. Ожидается, что первые украинские дальнобойные средства поражения могут быть развернуты уже через несколько недель после поступления финансирования.

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