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Новости Военная помощь Украине
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Германия профинансирует украинские ракеты-дроны "Барс", ударные "Лютый" и дроны-перехватчики "Фламинго" на 400 млн евро

німеччина

Германия профинансирует производство украинских ракет-дронов "Барс", ударных беспилотников "Лютый" и дронов-перехватчиков VB140 "Фламинго".

Об этом сообщает Welt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, информирует Цензор.НЕТ.

Это часть нового пакета военной помощи Украине на сумму около 5 миллиардов евро, о котором объявили во время визита президента Владимира Зеленского в Берлин 28 мая.

Как сообщается, на производство украинского дальнобойного оружия (Deep Strike) будет выделено 400 миллионов евро. В мае Украина официально обратилась к Минобороны Германии с просьбой профинансировать эти беспилотные системы.

Особенностью "Фламинго" является возможность перехвата вражеских дронов в воздухе на расстоянии не менее 30 км, что позволит экономить более дорогие ракеты. Ожидается, что первые украинские дальнобойные средства поражения могут быть развернуты уже через несколько недель после поступления финансирования.

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Автор: 

беспилотник (3730) Германия (7059) финансирование (1806)


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Да это по большому счёту всё хлам, хоть и он конечно лишним не будет а акцентироваться надо в первую очередь на мощной баллистике.
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29.05.2025 15:05 Ответить
гроші тю...тю...
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29.05.2025 15:08 Ответить
Не давайте ********** гроші в руки.
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29.05.2025 15:21 Ответить
А хто профінансує "Паляницю","Нептун""Грім","Ромбамбар"...?
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29.05.2025 15:26 Ответить
1 "лютий"=4 Тесли...новеньких..
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29.05.2025 15:36 Ответить
400 мільонів "освоіти" буде не просто, но я вірю, що наші справляться.
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29.05.2025 15:48 Ответить
А как там Паляниця, Пекло, Рута, Батяр?
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29.05.2025 16:00 Ответить
сумно що знову на купку мотлоху витратят кошти а потім знову будут протягувати лапку, !люди хоч по пару гривень на русоріз подайте!
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29.05.2025 16:11 Ответить
 
 