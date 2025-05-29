Німеччина профінансує українські ракети-дрони "Барс", ударні "Лютий" та дрони-перехоплювачі "Фламінго" на 400 млн євро

Німеччина профінансує виробництво українських ракет-дронів "Барс", ударних безпілотників "Лютий" і дронів-перехоплювачів VB140 "Фламінго".

Про це повідомляє Welt із посиланням на джерела в уряді ФРН, інформує Цензор.НЕТ.

Це частина нового пакету військової допомоги Україні на суму близько 5 мільярдів євро, про який оголосили під час візиту президента Володимира Зеленського до Берліна 28 травня.

Як повідомляє , на виробництво української далекобійної зброї (Deep Strike) буде виділено 400 мільйонів євро. У травні Україна офіційно звернулася до Міноборони Німеччини з проханням профінансувати ці безпілотні системи.

Особливістю "Фламінго" є можливість перехоплення ворожих дронів у повітрі на відстані не менше 30 км, що дозволить економити більш дорогі ракети. Очікується, що перші українські далекобійні засоби ураження можуть бути розгорнуті вже за кілька тижнів після надходження фінансування.

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