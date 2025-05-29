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Новини Військова допомога Україні
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Німеччина профінансує українські ракети-дрони "Барс", ударні "Лютий" та дрони-перехоплювачі "Фламінго" на 400 млн євро

німеччина

Німеччина профінансує виробництво українських ракет-дронів "Барс", ударних безпілотників "Лютий" і дронів-перехоплювачів VB140 "Фламінго".

Про це повідомляє Welt із посиланням на джерела в уряді ФРН, інформує Цензор.НЕТ.

Це частина нового пакету військової допомоги Україні на суму близько 5 мільярдів євро, про який оголосили під час візиту президента Володимира Зеленського до Берліна 28 травня.

Як повідомляє , на виробництво української далекобійної зброї (Deep Strike) буде виділено 400 мільйонів євро. У травні Україна офіційно звернулася до Міноборони Німеччини з проханням профінансувати ці безпілотні системи.

Особливістю "Фламінго" є можливість перехоплення ворожих дронів у повітрі на відстані не менше 30 км, що дозволить економити більш дорогі ракети. Очікується, що перші українські далекобійні засоби ураження можуть бути розгорнуті вже за кілька тижнів після надходження фінансування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мецола про рішення Німеччини щодо далекобійної зброї для України: Позиція сильна та смілива. Їх безпека - безпека Європи

Автор: 

безпілотник (4296) Німеччина (7467) фінансування (3144)


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Да это по большому счёту всё хлам, хоть и он конечно лишним не будет а акцентироваться надо в первую очередь на мощной баллистике.
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29.05.2025 15:05 Відповісти
гроші тю...тю...
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29.05.2025 15:08 Відповісти
Не давайте ********** гроші в руки.
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29.05.2025 15:21 Відповісти
А хто профінансує "Паляницю","Нептун""Грім","Ромбамбар"...?
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29.05.2025 15:26 Відповісти
1 "лютий"=4 Тесли...новеньких..
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29.05.2025 15:36 Відповісти
400 мільонів "освоіти" буде не просто, но я вірю, що наші справляться.
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29.05.2025 15:48 Відповісти
А как там Паляниця, Пекло, Рута, Батяр?
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29.05.2025 16:00 Відповісти
 
 