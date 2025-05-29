Мецола про рішення Німеччини щодо далекобійної зброї для України: Позиція сильна та смілива. Їх безпека - безпека Європи

У Європейському Союзі позитивно сприйняли рішення Німеччини про надання Україні далекобійної зброї та назвали його сміливим кроком канцлера Фрідріха Мерца.

Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола в інтерв'ю La Stampa, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що зараз основні європейські країни зближуються з новим канцлером Фрідріхом Мерцем, адже "безпека України - це також безпека Європи".

Мецола назвала таку позицію "сильною та сміливою", адже з кожним днем виникають сумніви щодо необхідності допомоги Києву, особливо у молоді країн, віддалених від України. Вона підкреслила: "Ми ніколи не повинні втрачати мужність сказати, що українці також щодня борються за нашу безпеку".

Мецола також відзначила, що Європа "занадто довго чекала", щоб дозволити Україні виробляти зброю. Вона нагадала про розчарування президента Володимира Зеленського, який просив європейських лідерів дозволити виробництво зброї в Україні, щоб уникнути проблем з експортом.

Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на постачання військової техніки Україні.

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