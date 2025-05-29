Мецола о решении Германии по дальнобойному оружию для Украины: Позиция сильная и смелая. Их безопасность - безопасность Европы

В Европейском Союзе положительно восприняли решение Германии о предоставлении Украине дальнобойного оружия и назвали его смелым шагом канцлера Фридриха Мерца.

Об этом заявила президент Европарламента Роберта Мецола в интервью La Stampa, информирует Цензор.НЕТ.

Она отметила, что сейчас основные европейские страны сближаются с новым канцлером Фридрихом Мерцем, ведь "безопасность Украины - это также безопасность Европы".

Мецола назвала такую позицию "сильной и смелой", ведь с каждым днем возникают сомнения относительно необходимости помощи Киеву, особенно у молодежи стран, отдаленных от Украины. Она подчеркнула: "Мы никогда не должны терять мужество сказать, что украинцы также ежедневно борются за нашу безопасность".

Мецола также отметила, что Европа "слишком долго ждала", чтобы позволить Украине производить оружие. Она напомнила о разочаровании президента Владимира Зеленского, который просил европейских лидеров разрешить производство оружия в Украине, чтобы избежать проблем с экспортом.

Напомним, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мецола о мире в Украине: Прежде всего - прекращение огня, после - соглашение, которое не решает "ничего об Украине без Украины"