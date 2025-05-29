Мецола о решении Германии по дальнобойному оружию для Украины: Позиция сильная и смелая. Их безопасность - безопасность Европы
В Европейском Союзе положительно восприняли решение Германии о предоставлении Украине дальнобойного оружия и назвали его смелым шагом канцлера Фридриха Мерца.
Об этом заявила президент Европарламента Роберта Мецола в интервью La Stampa, информирует Цензор.НЕТ.
Она отметила, что сейчас основные европейские страны сближаются с новым канцлером Фридрихом Мерцем, ведь "безопасность Украины - это также безопасность Европы".
Мецола назвала такую позицию "сильной и смелой", ведь с каждым днем возникают сомнения относительно необходимости помощи Киеву, особенно у молодежи стран, отдаленных от Украины. Она подчеркнула: "Мы никогда не должны терять мужество сказать, что украинцы также ежедневно борются за нашу безопасность".
Мецола также отметила, что Европа "слишком долго ждала", чтобы позволить Украине производить оружие. Она напомнила о разочаровании президента Владимира Зеленского, который просил европейских лидеров разрешить производство оружия в Украине, чтобы избежать проблем с экспортом.
Напомним, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.
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