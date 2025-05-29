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Новости Заявления о мире Прекращение огня между Украиной и РФ
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Мецола о мире в Украине: Прежде всего - прекращение огня, после - соглашение, которое не решает "ничего об Украине без Украины"

мецола

Председатель Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что первоочередным шагом для завершения полномасштабной войны является достижение прекращения огня между Россией и Украиной.

Об этом она сказала в интервью итальянскому изданию La Stampa, информирует Цензор.НЕТ.

"Мир означает прежде всего прекращение огня. А потом соглашение, которое не решает ничего относительно Украины без Украины. Это очень важный момент для нас. Вы никогда не найдете страну, которая позволит кому-то другому принимать решения относительно ее территории. И я считаю, что это первое правило Европейского Союза, а также наших союзников, включая Великобританию и Канаду. Это первоочередной принцип", - отметила Мецола.

В то же время, по словам председателя Европарламента, Россия продолжает наносить удары по территории Украины, несмотря на попытки Соединенных Штатов Америки вести переговоры.

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Автор: 

Мецола Роберт (78) война в Украине (4523) прекращения огня (274)


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Молодчинка Роберта, сказала как отрезала
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29.05.2025 12:36 Ответить
Припинення вогню буде тільки тоді коли будуть звільнені усі українські території та знищено кілька мільйонів кацапів!
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29.05.2025 12:38 Ответить
Це зрозуміло, далі що? Яким чином дії Європи допомагають припинити вогонь?
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29.05.2025 12:39 Ответить
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29.05.2025 12:40 Ответить
 
 