Потери в российско-украинской войне превысили потери США во Второй мировой, - Келлог

Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что война в Украине длится слишком долго.

Об этом он заявил в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

"Эта война длится слишком долго. Президент Трамп абсолютно прав, надо прекратить убийства. Когда смотришь на цифры - это массовое убийство. Потери с обеих сторон - более миллиона сейчас, это 1,2 млн. Это просто потрясающе. Это превышает потери Второй мировой", - сказал он.

Также Келлог указал на "неизбирательные обстрелы городов".

Согласно данным статистики, США потеряли во Второй мировой войне 418 тыс. человек.

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