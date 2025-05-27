Потери в российско-украинской войне превысили потери США во Второй мировой, - Келлог
Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что война в Украине длится слишком долго.
Об этом он заявил в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.
"Эта война длится слишком долго. Президент Трамп абсолютно прав, надо прекратить убийства. Когда смотришь на цифры - это массовое убийство. Потери с обеих сторон - более миллиона сейчас, это 1,2 млн. Это просто потрясающе. Это превышает потери Второй мировой", - сказал он.
Также Келлог указал на "неизбирательные обстрелы городов".
Согласно данным статистики, США потеряли во Второй мировой войне 418 тыс. человек.
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+21 Яр Холодний
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+14 Andrew Moon
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+10 Gary Grant
показать весь комментарий27.05.2025 16:29 Ссылка
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Українці занадто довго пручаються...
А чого генерал Келог, порівнюючи втрати США, додає втрати України, яка захищаеться від нападу рашистів, до втрат рашистів? Що за дивна методика підрахунку, коли втрати жертв терористів додають до втрат терористів від опору їх жертв?
І чого в такому разі, не додає до втрат США втрати фашистів та японців?
Як можна поєднувати втрати окупантів, вбивць, катів-гвалтівників, грабіжників з втратами жертв їх нападу, які надають опір терористам путіна?
Однак, ти цього не зробиш... І не тому, що не захочеш... Просто тобі до Вашингтону ще далі, ніж мені... Твій "Вашингтон" - "левее Долгопрудного"...
Якщо з тих 150 000 що були в ЗСУ воювати тоді могли лише 6000 - кого за це покарали , засудили , посадили ...?! Нікого !
США советовали Украине отступить перед натиском Путина
Джош Рогин (Josh Rogin), Эли Лейк (Eli Lake)
Когда в начале 2014 года вооруженные силы президента России Владимира Путина захватили Крымский полуостров, временное украинское правительство обсуждало вопрос о том, нужно ли бороться с "зелеными человечками", которых Россия туда перебросила. Между тем, позиция администрации Барака Обамы была абсолютно ясной: необходимо избежать военной конфронтации с Москвой.
От вчора дрон пролетів 40 км в тил, там в ангарі 4 танки він уразив тільки 1, якби бригада мала дистанційні засоби ураження хоча б на 90 км то могла вдарити по тому ангару та знищити інші цілі.
Видишь ли, когда страна делает ракеты, танки, летает в космос, а в магазине нет туалетной бумаги - ее жители начинают ее ненавидеть, и при любом удобном случае вколотят гвоздь в крышку гроба.
Пример совка кстати поучителен, его стоит взять на заметку кретинам, которые на серьезных щщах предлагают прекратить строить дома, дороги, парки и тд, и вбухивать все деньги в вооружение. Северная Корея им нравится наверное.
''Войну против совка никто не выигрывал, совок развалился поскольку реализация идей вступила в противоречие с человеческой сутью. Совок развалили совки.''
Скільки тобі, людино, чотирнадцять?
Тоді почитай за холодну війну.
Тупий ти філософ
Например Киссинджера. Или Джека Мэтлока, на тот момент посла США в СССР. Или хотя бы Клинтона.
А эти сказки про злую НАТУ оставь своей кухне)
>> "Втрати з обох боків - понад мільйон зараз"
- Хто має припинити, до кого ці ******** звертаються?
- Хто на кого напав вони знають? Що келлог, що його папік трамп - обидва підри.
- І чому ці підри завжди втрати росії називають через кому з Українськими? Коли іванку трамп зґвалтують, трамп теж так коментуватиме? Теж коментуватиме, що нападнику розцарапали обличчя, вибили зуба, і йому теж не солодко ?