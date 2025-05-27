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Втрати в російсько-українській війні перевищили втрати США у Другій світовій, - Келлог

Заява Келлога про втрати України та Росії

Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що війна в Україні триває надто довго.

Про це він заявив в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

"Ця війна триває надто довго. Президент Трамп абсолютно правий, треба припинити вбивства. Коли дивишся на цифри - це масове вбивство. Втрати з обох боків - понад мільйон зараз, це 1,2 млн. Це просто приголомшливо. Це перевищує втрати Другої світової", - сказав він.

Також Келлог вказав на "невибіркові обстріли міст".

Згідно із даними статистики, США втратили в Другій світовій війні 418 тис. людей.

Читайте: Келлог після масованих російських обстрілів України: Ці атаки ганебні. Припиніть вбивства

Автор: 

США (23290) втрати (4433) Келлог Кіт (142) війна в Україні (4526)


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Топ коментарі
+21
Ну так продовжуйте граться у "миротворство"... Трумен знищив більше 200 тисяч японців, щоб зупинить війну, двома ядерними ударами. А ви "целок корчите" з себе, і зброї не даєте, щоб ми війну зупинили...
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27.05.2025 16:30
+14
До речі гарне питання - а чому США не віддали джапам той Пірл-Харбор? Був би одразу мир...
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27.05.2025 16:31
+10
Для чого це? Кому це? Який сенс? США врешті решт збираються притиснути шизофреніка ***** до ногтя чи цей пи₴діж буде безкінечно?
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27.05.2025 16:29
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Республіканці - гниди
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27.05.2025 16:28 Відповісти
Це не республіканці, це трампісти.
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27.05.2025 17:09 Відповісти
Для чого це? Кому це? Який сенс? США врешті решт збираються притиснути шизофреніка ***** до ногтя чи цей пи₴діж буде безкінечно?
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27.05.2025 16:29 Відповісти
Ви ж самі бачите, на кого спрямований тиск.
Українці занадто довго пручаються...
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27.05.2025 16:33 Відповісти
какого хера ви взагалі в другу світову полізли? Займалися б своєю СВО з Японією, так ні, ще треба було Сраліну ленд-ліз підмахнуть
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27.05.2025 16:29 Відповісти
Так Гітлер чогось вирішив їм оголосити війну першим.
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27.05.2025 16:52 Відповісти
Тогдашнее ***** объявило войну США.
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27.05.2025 18:36 Відповісти
і шо? Їх розділяв океан. Треба було посміхнуться і помахать рукой
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27.05.2025 19:22 Відповісти
Торгівельні шляхи...не забувай сша морська держава
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27.05.2025 19:44 Відповісти
И нишо, собрались и пошли воевать за свое.
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27.05.2025 20:46 Відповісти
Ну так продовжуйте граться у "миротворство"... Трумен знищив більше 200 тисяч японців, щоб зупинить війну, двома ядерними ударами. А ви "целок корчите" з себе, і зброї не даєте, щоб ми війну зупинили...
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27.05.2025 16:30 Відповісти
Тому що проти японців тоді гинули американці, а зараз проти русні - ні.
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27.05.2025 16:32 Відповісти
"Втрати з обох боків - понад мільйон зараз, це 1,2 млн. Це просто приголомшливо. Це перевищує втрати Другої світової", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3554637

А чого генерал Келог, порівнюючи втрати США, додає втрати України, яка захищаеться від нападу рашистів, до втрат рашистів? Що за дивна методика підрахунку, коли втрати жертв терористів додають до втрат терористів від опору їх жертв?
І чого в такому разі, не додає до втрат США втрати фашистів та японців?
Як можна поєднувати втрати окупантів, вбивць, катів-гвалтівників, грабіжників з втратами жертв їх нападу, які надають опір терористам путіна?
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27.05.2025 18:16 Відповісти
У Трамповій зграї розумних нема.
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27.05.2025 19:31 Відповісти
То целку ты из себя корчишь, когда делаешь вид, будто не понимаешь, что Япония 45 года и козлостан 25 - в разных категориях.
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27.05.2025 18:38 Відповісти
Я до тебе звертався? Мій допис адресувався, як відповідь Келлогу... Якщо є щось конкретне, як заперечення - викладай... А не "плюйся лайном"...
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27.05.2025 19:05 Відповісти
А , ты до Келлога обращался?! Ну тогда пробачь, пусть тебе Келлог ответит.
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27.05.2025 20:48 Відповісти
Як відповість - я тобі відразу повідомлю... Хоча є інший варіант - тобі ж до нього "ближче"... В США - демократія... Поїдь до Вашингтону, зайди до Келлога, і "візьми його за петельки": "Ты, сукин сын, почему не выполняешь требования Будапештскава мемарандума? Я за что плачу налоги?"
Однак, ти цього не зробиш... І не тому, що не захочеш... Просто тобі до Вашингтону ще далі, ніж мені... Твій "Вашингтон" - "левее Долгопрудного"...
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27.05.2025 20:56 Відповісти
До речі гарне питання - а чому США не віддали джапам той Пірл-Харбор? Був би одразу мир...
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27.05.2025 16:31 Відповісти
Американці сказали чітко - чому ви не стали воювати за Крим ? Все інше - похідне від цього .
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27.05.2025 16:34 Відповісти
Чому Україна з армією 6.000 чоловік не оголосила війну ядерній державі? - х/з. Можливо послухали келогів, які обіцяли все порішать?..
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27.05.2025 16:38 Відповісти
Про 6000 це казки .
Якщо з тих 150 000 що були в ЗСУ воювати тоді могли лише 6000 - кого за це покарали , засудили , посадили ...?! Нікого !
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27.05.2025 17:00 Відповісти
А точно келлоги тогда обещали порешать? Опять злой чужой дядька виноват?
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27.05.2025 18:40 Відповісти
Якби тоді почали воювати була б катастрофа, Яник та Ющ повністю знищили залишки боєздатності ЗСУ, там було фактично невелика кількість бригад з робочою технікою. Також врахуйте що частина військових в Криму, перейшла на сторону орків.
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27.05.2025 16:47 Відповісти


США советовали Украине отступить перед натиском Путина
Джош Рогин (Josh Rogin), Эли Лейк (Eli Lake)

Когда в начале 2014 года вооруженные силы президента России Владимира Путина захватили Крымский полуостров, временное украинское правительство обсуждало вопрос о том, нужно ли бороться с "зелеными человечками", которых Россия туда перебросила. Между тем, позиция администрации Барака Обамы была абсолютно ясной: необходимо избежать военной конфронтации с Москвой.
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27.05.2025 17:06 Відповісти
И? Обама хотел избежать конфронтации с масквой, да. А что Киев?То что в Крыму 90% всех военных, мусаров и гэбнявых радостно перенадели погоны тоже Обама виноват?
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27.05.2025 18:44 Відповісти
Тому що твій улюблений "ЗЕ" "блазнював" перед бандюками, замість захищать Україну...
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27.05.2025 19:49 Відповісти
Бо в них були карти.
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27.05.2025 16:34 Відповісти
Потому, что Гавайи это США, а Крым нет.
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27.05.2025 18:53 Відповісти
Думаешь что представители США уже пробили дно, но нет с каждым днем они пробивают очередное дно снова и снова...
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27.05.2025 16:34 Відповісти
А ми не пробиваємо дно, вас не цікавить питання чому респи які голосували за лендліз відвернулись від України за 2 роки. Може через таких як Рєзніков, чи тому що за 3 роки так і не випускаємо готові ракети, та що ракети хоча б Вільху...

От вчора дрон пролетів 40 км в тил, там в ангарі 4 танки він уразив тільки 1, якби бригада мала дистанційні засоби ураження хоча б на 90 км то могла вдарити по тому ангару та знищити інші цілі.
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27.05.2025 16:50 Відповісти
Це ще не великі втрати, коли кацапстан буде мати втрати близь до втрат ссср у часи Другої світвоої тоді війна закінчиться!
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27.05.2025 16:48 Відповісти
Окромя "Бури в Пцстыне" в США нет ни одного военного достижения. Во Вьетнаме прпоиграли, В Корее еле-еле в "ничью" сыграли. Даже с вонючего Сомали и то сбежали как и с Афганистана. Вонючие лузеры это США.
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27.05.2025 16:53 Відповісти
В Афганістані вони другу війну програли, але ж війну проти совка виграли, дурачьок ти прикацаплений
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27.05.2025 17:05 Відповісти
Войну против совка никто не выигрывал, совок развалился поскольку реализация идей вступила в противоречие с человеческой сутью. Совок развалили совки.

Видишь ли, когда страна делает ракеты, танки, летает в космос, а в магазине нет туалетной бумаги - ее жители начинают ее ненавидеть, и при любом удобном случае вколотят гвоздь в крышку гроба.

Пример совка кстати поучителен, его стоит взять на заметку кретинам, которые на серьезных щщах предлагают прекратить строить дома, дороги, парки и тд, и вбухивать все деньги в вооружение. Северная Корея им нравится наверное.
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27.05.2025 17:31 Відповісти
Нікуя не зрозумів, але дуже цікаво. Що хтів сказать?
''Войну против совка никто не выигрывал, совок развалился поскольку реализация идей вступила в противоречие с человеческой сутью. Совок развалили совки.''
Скільки тобі, людино, чотирнадцять?
Тоді почитай за холодну війну.
Тупий ти філософ
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27.05.2025 17:51 Відповісти
Холодная война - это тезисные страшилки рассказываемые по телеку на обоих континентах, а я читаю первоисточники. Чего и тебе советую.

Например Киссинджера. Или Джека Мэтлока, на тот момент посла США в СССР. Или хотя бы Клинтона.

А эти сказки про злую НАТУ оставь своей кухне)
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27.05.2025 18:08 Відповісти
Тобто ''человеческая суть'' совка розвалила совок. Ні Америка, ні захід ні афган тут ні до чого. Який головний тезіс у Кісенжера? Наведи.
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27.05.2025 18:19 Відповісти
Довго думаєш,
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27.05.2025 18:30 Відповісти
Твого вчителя історії треба посадить в Лефоррово. Йди *****
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27.05.2025 18:38 Відповісти
А що, в Сомалі була якась війна ?
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27.05.2025 17:12 Відповісти
Во вьетнаме мериканцы не проиграли ни одного боя на уровне выше взвода. В Корее было не 'ничья', а выполнена задача по остановке распространения камунизма на весь полуостров. Ирак они ******* дважды, во все дыры. Про Сомали ты , Ваня, знаешь только из кино, там не о чем говорить.
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27.05.2025 18:49 Відповісти
Миротворческая миссия ООН была во главе с США. После провала в Могадишу (смотри фильм черный ястреб) США удрали с Сомали а вслед за ними вся миссия ООН "ноги сделала"
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27.05.2025 17:15 Відповісти
Офіційно у Сомалі загинуло 18. американських солдатів. А мультики тобі, дурачку, показують на нтв
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27.05.2025 17:26 Відповісти
Неофіційно в Україні загинуло на першу треть 2025 року 700 тис кацапів та приеацаплених
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27.05.2025 17:29 Відповісти
Якщо продався з потрохами, то завали @бало. Твою репутацію твоє ванякання вже не врятує.
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27.05.2025 17:19 Відповісти
Тому шо шо з боку рашистів, шо з нашого боку - послідовники жукова, а не думаючи командири.
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27.05.2025 17:20 Відповісти
Если б со стороны Украины были Жуковы, кацап сегодня стоял бы под Чопом, а не под Торецком.
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27.05.2025 18:52 Відповісти
>> Президент трамп абсолютно правий, треба припинити вбивства
>> "Втрати з обох боків - понад мільйон зараз"

- Хто має припинити, до кого ці ******** звертаються?
- Хто на кого напав вони знають? Що келлог, що його папік трамп - обидва підри.
- І чому ці підри завжди втрати росії називають через кому з Українськими? Коли іванку трамп зґвалтують, трамп теж так коментуватиме? Теж коментуватиме, що нападнику розцарапали обличчя, вибили зуба, і йому теж не солодко ?
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27.05.2025 17:38 Відповісти
 
 