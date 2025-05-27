Втрати в російсько-українській війні перевищили втрати США у Другій світовій, - Келлог

Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що війна в Україні триває надто довго.

Про це він заявив в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

"Ця війна триває надто довго. Президент Трамп абсолютно правий, треба припинити вбивства. Коли дивишся на цифри - це масове вбивство. Втрати з обох боків - понад мільйон зараз, це 1,2 млн. Це просто приголомшливо. Це перевищує втрати Другої світової", - сказав він.

Також Келлог вказав на "невибіркові обстріли міст".

Згідно із даними статистики, США втратили в Другій світовій війні 418 тис. людей.

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