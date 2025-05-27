Втрати в російсько-українській війні перевищили втрати США у Другій світовій, - Келлог
Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що війна в Україні триває надто довго.
Про це він заявив в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.
"Ця війна триває надто довго. Президент Трамп абсолютно правий, треба припинити вбивства. Коли дивишся на цифри - це масове вбивство. Втрати з обох боків - понад мільйон зараз, це 1,2 млн. Це просто приголомшливо. Це перевищує втрати Другої світової", - сказав він.
Також Келлог вказав на "невибіркові обстріли міст".
Згідно із даними статистики, США втратили в Другій світовій війні 418 тис. людей.
Топ коментарі
+21 Яр Холодний
показати весь коментар27.05.2025 16:30 Посилання
+14 Andrew Moon
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+10 Gary Grant
показати весь коментар27.05.2025 16:29 Посилання
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Українці занадто довго пручаються...
А чого генерал Келог, порівнюючи втрати США, додає втрати України, яка захищаеться від нападу рашистів, до втрат рашистів? Що за дивна методика підрахунку, коли втрати жертв терористів додають до втрат терористів від опору їх жертв?
І чого в такому разі, не додає до втрат США втрати фашистів та японців?
Як можна поєднувати втрати окупантів, вбивць, катів-гвалтівників, грабіжників з втратами жертв їх нападу, які надають опір терористам путіна?
Однак, ти цього не зробиш... І не тому, що не захочеш... Просто тобі до Вашингтону ще далі, ніж мені... Твій "Вашингтон" - "левее Долгопрудного"...
Якщо з тих 150 000 що були в ЗСУ воювати тоді могли лише 6000 - кого за це покарали , засудили , посадили ...?! Нікого !
США советовали Украине отступить перед натиском Путина
Джош Рогин (Josh Rogin), Эли Лейк (Eli Lake)
Когда в начале 2014 года вооруженные силы президента России Владимира Путина захватили Крымский полуостров, временное украинское правительство обсуждало вопрос о том, нужно ли бороться с "зелеными человечками", которых Россия туда перебросила. Между тем, позиция администрации Барака Обамы была абсолютно ясной: необходимо избежать военной конфронтации с Москвой.
От вчора дрон пролетів 40 км в тил, там в ангарі 4 танки він уразив тільки 1, якби бригада мала дистанційні засоби ураження хоча б на 90 км то могла вдарити по тому ангару та знищити інші цілі.
Видишь ли, когда страна делает ракеты, танки, летает в космос, а в магазине нет туалетной бумаги - ее жители начинают ее ненавидеть, и при любом удобном случае вколотят гвоздь в крышку гроба.
Пример совка кстати поучителен, его стоит взять на заметку кретинам, которые на серьезных щщах предлагают прекратить строить дома, дороги, парки и тд, и вбухивать все деньги в вооружение. Северная Корея им нравится наверное.
''Войну против совка никто не выигрывал, совок развалился поскольку реализация идей вступила в противоречие с человеческой сутью. Совок развалили совки.''
Скільки тобі, людино, чотирнадцять?
Тоді почитай за холодну війну.
Тупий ти філософ
Например Киссинджера. Или Джека Мэтлока, на тот момент посла США в СССР. Или хотя бы Клинтона.
А эти сказки про злую НАТУ оставь своей кухне)
>> "Втрати з обох боків - понад мільйон зараз"
- Хто має припинити, до кого ці ******** звертаються?
- Хто на кого напав вони знають? Що келлог, що його папік трамп - обидва підри.
- І чому ці підри завжди втрати росії називають через кому з Українськими? Коли іванку трамп зґвалтують, трамп теж так коментуватиме? Теж коментуватиме, що нападнику розцарапали обличчя, вибили зуба, і йому теж не солодко ?