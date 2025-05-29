Мецола про мир в Україні: Насамперед - припинення вогню, потім - угода, яка не вирішує "нічого про Україну без України"

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що першочерговим кроком для завершення повномасштабної війни є досягнення припинення вогню між Росією та Україною.

Про це вона сказала в інтерв'ю італійському виданню La Stampa, інформує Цензор.НЕТ.

"Мир означає насамперед припинення вогню. А потім угоду, яка не вирішує нічого щодо України без України. Це дуже важливий момент для нас. Ви ніколи не знайдете країну, яка дозволить комусь іншому приймати рішення щодо її території. І я вважаю, що це перше правило Європейського Союзу, а також наших союзників, включаючи Велику Британію та Канаду. Це першочерговий принцип", - зазначила Мецола.

Водночас, за словами голови Європарламенту, Росія продовжує завдавати ударів по території України попри спроби Сполучених Штатів Америки вести переговори.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Втрати в російсько-українській війні перевищили втрати США у Другій світовій, - Келлог