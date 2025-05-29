Окупанти використовують "Шахеди" з новими 90-кг бойовими частинами, - ГУР

Російські війська почали встановлювати в ударні безпілотники типу Shahed нові види бойових частин комбінованого типу. Вони більш руйнівні для об'єктів військової та цивільної інфраструктури України.

Про це повідомили в ГУР МОУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Зазначається, що обидві нові бойові частини мають збільшену вагу зі стандартних 50 кг до 90 кг.

Розвідники розповіли, що бойова частина, яка виробляється у Росії, має комбіновану кумулятивну, уламкову, фугасну й запалювальну дію. Інша бойова частина, яка виготовляється в Ірані, має комбіновану кумулятивну, уламкову й фугасну дію.

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У ГУР зазначили, що використання "Шахедів" з цими новими бойовими частинами дозволить ворогу завдати більших руйнувань військовій та цивільній інфраструктурі України.

Крім того, таким чином Росія зможе зберегти свої запаси більш вартісної високоточної ракетної зброї.

При цьому в ГУР не уточнили, чи використовуються такі бойові частини в ударних БПЛА переважно для атак на цивільні об'єкти.

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