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Новини Модернізація Шахедів
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Окупанти використовують "Шахеди" з новими 90-кг бойовими частинами, - ГУР

РФ почала запускати Шахеди з 90 кг бойовими частинами

Російські війська почали встановлювати в ударні безпілотники типу Shahed нові види бойових частин комбінованого типу. Вони більш руйнівні для об'єктів військової та цивільної інфраструктури України.

Про це повідомили в ГУР МОУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Зазначається, що обидві нові бойові частини мають збільшену вагу зі стандартних 50 кг до 90 кг.

Розвідники розповіли, що бойова частина, яка виробляється у Росії, має комбіновану кумулятивну, уламкову, фугасну й запалювальну дію. Інша бойова частина, яка виготовляється в Ірані, має комбіновану кумулятивну, уламкову й фугасну дію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили "шахедами" по Слов’янську: поранено 1 особу. ВІДЕО+ФОТО

У ГУР зазначили, що використання "Шахедів" з цими новими бойовими частинами дозволить ворогу завдати більших руйнувань військовій та цивільній інфраструктурі України.

Крім того, таким чином Росія зможе зберегти свої запаси більш вартісної високоточної ракетної зброї.

При цьому в ГУР не уточнили, чи використовуються такі бойові частини в ударних БПЛА переважно для атак на цивільні об'єкти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедів" на Сумщину: загинув чоловік, зруйновано будинки. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4296) ГУР (532) Шахед (1131)


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Топ коментарі
+11
Це свідчить про те, що ЗСУ воюють не з тупими алкашами чмобіками а з регулярною армією в тилу якої цілодобово працює промисловий військовий комплекс а не кухонна кустарщина-паяльщина.
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29.05.2025 20:16
+10
тільки скло вибивають
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29.05.2025 20:11
+6
Це ми, типу, маємо порадіти за орків?
Ох'уєнна нарозвідували - розвідуйте далі...
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29.05.2025 20:09
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Ну наш RD-2 має 3 кг, що не заважає йому виносити російські заводи площадью гектарів етак 25.
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29.05.2025 20:07 Відповісти
тільки скло вибивають
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29.05.2025 20:11 Відповісти
на площі 25 гектарів, кацапам холодно на протязі працювати
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29.05.2025 21:02 Відповісти
Сказки. То, что летит по заводам, имеет БЧ в 75 кг. минимум. А Е-300 вообще несут ФАБы-250.
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29.05.2025 20:44 Відповісти
сказки. то, что снимаю на видео и что падает во дворах и запутывается в бельевых веревках, явно не ФАБ несут. 02.04.2024 в Елабуге возможно, но когда это было.....
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29.05.2025 20:52 Відповісти
да и завод шахедов в Елабуге как работал, так и работает.....
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29.05.2025 20:54 Відповісти
Только вчера и позавчера было. У БПЛА "Лютый" БЧ в 75 кг.
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29.05.2025 20:57 Відповісти
Це ми, типу, маємо порадіти за орків?
Ох'уєнна нарозвідували - розвідуйте далі...
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29.05.2025 20:09 Відповісти
Інформація - підбадьорити суспільство?!...
Чи готувати грунт для " зливу води"?!...
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29.05.2025 20:10 Відповісти
Інформація для адекватних людей. А, ні - треба марахвон дивитися. Суспільсву вже давно пофігу на військово-політичне керівництво крахни
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29.05.2025 20:34 Відповісти
А чим відповідає самсоїд умєров, гідрант недороблений та його незамінні месенджери?! Хотілками знову зазирнути у вічі )(уйлу щоб знов побачити там "мир"? чи вся надія на задрипаного трампла?
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29.05.2025 20:11 Відповісти
чебуречник, самса то узбецька, таджицька, ну з тої сторони.
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29.05.2025 21:04 Відповісти
Після того як Зеленський злітав в Оман наші безпілотники становляться все більше і більше.
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29.05.2025 20:13 Відповісти
Це вага двох мішків цукру...
А ще: «Вага вибухівки у ФАБ-250 становить 99 кілограмів.
Загальна вага бомби становить 250 кілограмів.»
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29.05.2025 20:14 Відповісти
це не мало. протитанкова міна 10 кг., а більшість бачили її єфект хоч на відео.
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29.05.2025 21:05 Відповісти
та ото ж....
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29.05.2025 21:15 Відповісти
Це свідчить про те, що ЗСУ воюють не з тупими алкашами чмобіками а з регулярною армією в тилу якої цілодобово працює промисловий військовий комплекс а не кухонна кустарщина-паяльщина.
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29.05.2025 20:16 Відповісти
Так ми ж не знали...
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29.05.2025 20:26 Відповісти
Только в марафоне и постах всяких позитивных - все как-раз наоборот. Хотя на самом деле нам есть чему у них поучиться. Хоть массовое применение ФПВ и было нашей идеей и мы долгое время опережали пидаров, сейчас они перехватили инициативу. Курская операция реально была закончена из-за всего одной высокоорганизованной части орковских БПЛАшников на оптоволокне. Нам просто и быстро угробили логистику.
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29.05.2025 20:52 Відповісти
кацапи переводять економіку на військові рейки, а тут на марафон
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29.05.2025 21:05 Відповісти
Ну якшо хтось дивився на калібри і ланцети й бачив виключно чмобіків з ослами (а ще для ракет виколупують деталі з пральних машин), то вже медицина безсила.
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29.05.2025 21:17 Відповісти
"агенция закупивель" наверное бы такое купила - но почему-то нет "рынка". а делать самим как-то не по-понятиям. работать - это тяжело, не привыкши.
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29.05.2025 20:24 Відповісти
З такою бч вини летять близько 600+ км , тож страждати будуть міста в межах цього радіусу , з бч 40-50 кг , дальність подвоюється
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29.05.2025 20:25 Відповісти
А ми так можемо?
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29.05.2025 20:29 Відповісти
Добре, що хоч сказали про це...
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29.05.2025 20:43 Відповісти
вони збільшують, а ми одразу зменшуємо на копії шахеда
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29.05.2025 21:03 Відповісти
 
 