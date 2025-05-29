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Новини Фото Обстріл Слов’янська
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Росіяни вдарили "шахедами" по Слов’янську: поранено 1 особу. ВІДЕО+ФОТО

Російські окупанти вночі атакували "шахедами" Слов'янськ на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба МВА, передає Цензор.НЕТ.

Рашисти вдарили по місту 12 безпілотниками, зафіксовано влучання в районі вулиці Геологічна

Внаслідок ворожого обстрілу поранено 1 особу.

Читайте: Атака "шахедів" на Сумщину: загинув чоловік, зруйновано будинки. ФОТОрепортаж

Атака шахедів на Слов'янськ 29 травня 2025 року. Є поранений

Автор: 

обстріл (29037) Донецька область (8761) Шахед (1138) Краматорський район (345) Слов’янськ (623) війна в Україні (4607)


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Ну це ж чергова військова база ЗСУ. Так покидьок піськов вєщаєт для дурників-трампонів.
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29.05.2025 08:41 Відповісти
 
 