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Росіяни вдарили "шахедами" по Слов’янську: поранено 1 особу. ВІДЕО+ФОТО
Російські окупанти вночі атакували "шахедами" Слов'янськ на Донеччині.
Про це повідомила пресслужба МВА, передає Цензор.НЕТ.
Рашисти вдарили по місту 12 безпілотниками, зафіксовано влучання в районі вулиці Геологічна
Внаслідок ворожого обстрілу поранено 1 особу.
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Gary Grant
показати весь коментар29.05.2025 08:41 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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