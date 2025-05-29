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Россияне нанесли удар "шахедами" по Славянску: ранен 1 человек. ВИДЕО+ФОТО

Российские оккупанты ночью атаковали "шахедами" Славянск в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба ГВА, передает Цензор.НЕТ.

Рашисты ударили по городу 12 беспилотниками, зафиксировано попадание в районе улицы Геологическая.

В результате вражеского обстрела ранен 1 человек.

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Атака шахидов на Слов'янськ 29 травня 2025 року. Є поранений

Автор: 

обстрел (27716) Донецкая область (9946) Шахед (1136) Краматорский район (340) Славянск (2596) война в Украине (4569)


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Ну це ж чергова військова база ЗСУ. Так покидьок піськов вєщаєт для дурників-трампонів.
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29.05.2025 08:41 Ответить
 
 