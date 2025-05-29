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Россияне нанесли удар "шахедами" по Славянску: ранен 1 человек. ВИДЕО+ФОТО
Российские оккупанты ночью атаковали "шахедами" Славянск в Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба ГВА, передает Цензор.НЕТ.
Рашисты ударили по городу 12 беспилотниками, зафиксировано попадание в районе улицы Геологическая.
В результате вражеского обстрела ранен 1 человек.
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Gary Grant
показать весь комментарий29.05.2025 08:41 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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