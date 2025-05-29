Атака "шахедов" на Сумщину: погиб мужчина, разрушены дома. ФОТОрепортаж

Российские войска атаковали ударными беспилотниками гражданские объекты в нескольких громадах Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

Белопольская громада

В результате обстрела РФ погиб гражданский. Еще один человек пострадал и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Разрушены дома.

Верхнесыроватская громада

Повреждена гражданская инфраструктура.

Речковская громада

В результате попадания БпЛА сгорел частный дом.

Недригайловская громада

Враг ударил по территории фермерского хозяйства. Загорелись склады с сельскохозяйственной техникой.

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