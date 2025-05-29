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Атака "шахедов" на Сумщину: погиб мужчина, разрушены дома. ФОТОрепортаж
Российские войска атаковали ударными беспилотниками гражданские объекты в нескольких громадах Сумщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.
Белопольская громада
В результате обстрела РФ погиб гражданский. Еще один человек пострадал и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Разрушены дома.
Верхнесыроватская громада
Повреждена гражданская инфраструктура.
Речковская громада
В результате попадания БпЛА сгорел частный дом.
Недригайловская громада
Враг ударил по территории фермерского хозяйства. Загорелись склады с сельскохозяйственной техникой.
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Nika Vesela
показать весь комментарий29.05.2025 08:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Анатолій Панасюк
показать весь комментарий29.05.2025 08:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Nika Vesela
показать весь комментарий29.05.2025 08:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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