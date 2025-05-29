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Новости Фото Обстрелы Сумщины
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Атака "шахедов" на Сумщину: погиб мужчина, разрушены дома. ФОТОрепортаж

Российские войска атаковали ударными беспилотниками гражданские объекты в нескольких громадах Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

Белопольская громада

В результате обстрела РФ погиб гражданский. Еще один человек пострадал и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Разрушены дома.

Верхнесыроватская громада

Повреждена гражданская инфраструктура.

Речковская громада

В результате попадания БпЛА сгорел частный дом.

Недригайловская громада

Враг ударил по территории фермерского хозяйства. Загорелись склады с сельскохозяйственной техникой.

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Атака шахидов на Сумскую область 29 мая 2025 года
Атака шахидов на Сумскую область 29 мая 2025 года
Атака шахидов на Сумскую область 29 мая 2025 года

Автор: 

обстрел (27716) Сумская область (3282) Шахед (1136)


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путін клав на заклики Трампа багато раз. Його зупинить тільки тамагавк в руках Трампа, яким він його вдарить в лоба.
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29.05.2025 08:30 Ответить
Та не вдарить! Марні сподівання, це пуйлоподібна, цинічна і аморальна людина.
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29.05.2025 08:50 Ответить
Тоді абсолютно точно, трампа і БД будуть топтати як курки всі підряд.
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29.05.2025 08:52 Ответить
 
 