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Атака "шахедів" на Сумщину: загинув чоловік, зруйновано будинки. ФОТОрепортаж
Російські війська атакували ударними безпілотниками цивільні об'єкти у кількох громадах Сумщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
Білопільська громада
Внаслідок обстрілу РФ загинув цивільний житель. Ще одна особа постраждала та наразі перебуває у важкому стані в лікарні. Зруйновано будинки.
Верхньосироватська громада
Пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Річківська громада
Внаслідок влучання БпЛА згорів приватний будинок.
Недригайлівська громада
Ворог ударив по території фермерського господарства. Загорілися склади з сільськогосподарською технікою.
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Nika Vesela
показати весь коментар29.05.2025 08:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Анатолій Панасюк
показати весь коментар29.05.2025 08:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Nika Vesela
показати весь коментар29.05.2025 08:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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