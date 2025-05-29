Атака "шахедів" на Сумщину: загинув чоловік, зруйновано будинки. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували ударними безпілотниками цивільні об'єкти у кількох громадах Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

Білопільська громада

Внаслідок обстрілу РФ загинув цивільний житель. Ще одна особа постраждала та наразі перебуває у важкому стані в лікарні. Зруйновано будинки.

Верхньосироватська громада

Пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Річківська громада

Внаслідок влучання БпЛА згорів приватний будинок.

Недригайлівська громада

Ворог ударив по території фермерського господарства. Загорілися склади з сільськогосподарською технікою.

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