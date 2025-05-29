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Новини Фото Обстріли Сумщини
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Атака "шахедів" на Сумщину: загинув чоловік, зруйновано будинки. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували ударними безпілотниками цивільні об'єкти у кількох громадах Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

Білопільська громада

Внаслідок обстрілу РФ загинув цивільний житель. Ще одна особа постраждала та наразі перебуває у важкому стані в лікарні. Зруйновано будинки.

Верхньосироватська громада

Пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Річківська громада

Внаслідок влучання БпЛА згорів приватний будинок.

Недригайлівська громада

Ворог ударив по території фермерського господарства. Загорілися склади з сільськогосподарською технікою.

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Атака шахедів на Сумщину 29 травня 2025 року
Атака шахедів на Сумщину 29 травня 2025 року
Атака шахедів на Сумщину 29 травня 2025 року

Автор: 

обстріл (29037) Сумська область (3831) Шахед (1138)


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путін клав на заклики Трампа багато раз. Його зупинить тільки тамагавк в руках Трампа, яким він його вдарить в лоба.
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29.05.2025 08:30 Відповісти
Та не вдарить! Марні сподівання, це пуйлоподібна, цинічна і аморальна людина.
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29.05.2025 08:50 Відповісти
Тоді абсолютно точно, трампа і БД будуть топтати як курки всі підряд.
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29.05.2025 08:52 Відповісти
 
 