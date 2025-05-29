Росіяни атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини, є поранені. ФОТО
З вечора і до ночі окупанти продовжували атакувати Нікопольщину та Синельниківщину. Застосовували безпілотники, артилерію та КАБи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У Нікопольському районі від ворожих ударів потерпали обласний центр, Покровська, Марганецька та Мирівська громади.
З важкої артилерії та БпЛА обстріляли житлові будинки. Постраждав 61-річний чоловік, пошкоджені сонячні панелі.
КАБами ворог атакував Новопавлівську громаду Синельниківського району.
"Поранені двоє людей, лікуватимуться амбулаторно. Зруйнований приватний будинок, ще два – пошкоджені", - зазначив Лисак.
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