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Одна людина постраждала внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

Російські війська протягом дня били по Дніпропетровщині артилерією та безпілотниками, постраждала одна людина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Агресор гатив по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Постраждала 78-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно", - зазначив він.

Пошкоджений приватний будинок. За уточненою інформацією, через ранкову атаку побита господарська споруда. 

По Межівській громаді Синельниківського району поцілив ворожий БпЛА. Сталася пожежа, її загасили. Загиблих і поранених немає.

Читайте: 2 людини постраждали внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини, - ОВА

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Автор: 

обстріл (28993) Дніпропетровська область (3831) Нікопольський район (253) Синельниківський район (87) війна в Україні (4561)


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