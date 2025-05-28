Одна людина постраждала внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

Російські війська протягом дня били по Дніпропетровщині артилерією та безпілотниками, постраждала одна людина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Агресор гатив по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Постраждала 78-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно", - зазначив він.

Пошкоджений приватний будинок. За уточненою інформацією, через ранкову атаку побита господарська споруда.

По Межівській громаді Синельниківського району поцілив ворожий БпЛА. Сталася пожежа, її загасили. Загиблих і поранених немає.

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