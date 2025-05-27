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Новини Обстріли Нікопольщини Обстріли Дніпропетровщини
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2 людини постраждали внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини, - ОВА

Наслідки обстрілів Нікопольщини (фото ілюстративне)

27 травня росіяни понад 30 разів били по населених пунктах Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольський район

Нікопольщину ворог атакував БпЛА та артилерією. Під ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. 

Внаслідок обстрілів постраждали дві жінки – 51 та 64 років. Лікуватимуться амбулаторно. Пошкоджені комунальне і харчове підприємства, інфраструктура, приватний будинок та лінії електропередач. 

Криворізький район

По Грушівській громаді Криворізького району ворог влучив FPV-дроном. Понівечений легковик.

Читайте: РФ ударила FPV-дронами по тролейбусному управлінню у Слов’янську

Синельниківський район

Безпілотником агресор вгатив і по Межівській громаді, що на Синельниківщині. Там сталася пожежа на території приватного подвір’я. Знищені будинок, 2 господарські споруди, машина.

Автор: 

обстріл (28973) Дніпропетровська область (3826) Криворізький район (138) Нікопольський район (252) Синельниківський район (85) війна в Україні (4526)


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