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Новости Обстрелы Никопольщины Обстрелы Днепропетровщины
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2 человека пострадали в результате российских обстрелов Днепропетровщины, - ОВА

Последствия обстрелов Никопольщины (фото иллюстративное)

27 мая россияне более 30 раз били по населенным пунктам Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

Никопольщину враг атаковал БПЛА и артиллерией. Под ударом были Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская, Червоногригорьевская громады.

В результате обстрелов пострадали две женщины - 51 и 64 лет. Будут лечиться амбулаторно. Повреждены коммунальное и пищевое предприятия, инфраструктура, частный дом и линии электропередач.

Криворожский район

По Грушевской громаде Криворожского района враг попал FPV-дроном. Повреждена легковая машина.

Также смотрите: Оккупанты атаковали три района Днепропетровщины: трое пострадавших, повреждены дома, сельхозпредприятие и авто. ФОТОРЕПОРТАЖ

Синельниковский район

Беспилотником агрессор ударил и по Межевской громаде, что на Синельниковщине. Там произошел пожар на территории частного двора. Уничтожены дом, 2 хозяйственные постройки, машина.

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обстрел (27672) Днепропетровская область (4048) Криворожский район (128) Никопольский район (249) Синельниковский район (86) война в Украине (4510)


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