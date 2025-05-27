2 человека пострадали в результате российских обстрелов Днепропетровщины, - ОВА
27 мая россияне более 30 раз били по населенным пунктам Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
Никопольщину враг атаковал БПЛА и артиллерией. Под ударом были Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская, Червоногригорьевская громады.
В результате обстрелов пострадали две женщины - 51 и 64 лет. Будут лечиться амбулаторно. Повреждены коммунальное и пищевое предприятия, инфраструктура, частный дом и линии электропередач.
Криворожский район
По Грушевской громаде Криворожского района враг попал FPV-дроном. Повреждена легковая машина.
Синельниковский район
Беспилотником агрессор ударил и по Межевской громаде, что на Синельниковщине. Там произошел пожар на территории частного двора. Уничтожены дом, 2 хозяйственные постройки, машина.
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