2 человека пострадали в результате российских обстрелов Днепропетровщины, - ОВА

27 мая россияне более 30 раз били по населенным пунктам Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

Никопольщину враг атаковал БПЛА и артиллерией. Под ударом были Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская, Червоногригорьевская громады.

В результате обстрелов пострадали две женщины - 51 и 64 лет. Будут лечиться амбулаторно. Повреждены коммунальное и пищевое предприятия, инфраструктура, частный дом и линии электропередач.

Криворожский район

По Грушевской громаде Криворожского района враг попал FPV-дроном. Повреждена легковая машина.

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Синельниковский район

Беспилотником агрессор ударил и по Межевской громаде, что на Синельниковщине. Там произошел пожар на территории частного двора. Уничтожены дом, 2 хозяйственные постройки, машина.