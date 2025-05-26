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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Оккупанты атаковали три района Днепропетровщины: трое пострадавших, повреждены дома, сельхозпредприятие и авто. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 26 мая под вражеским огнем находились Синельниковский, Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области, вследствие чего есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В частности, россияне ударили БпЛА по Межевской громаде в Синельниковском районе. Пострадали три человека. Кроме того, загорелись 2 авто, еще одно - повреждено. Разрушения есть на сельхозпредприятии. Затронуло инфраструктуру.

По Зеленодольской громаде, что на Криворожье, прилетели артснаряды. Ими побило солнечные панели.

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Тяжелую артиллерию и беспилотники направил противник и на Никопольщину. Под прицелом были Никополь, Марганецкая и Покровская громады.

Из-за атак изуродованы инфраструктура, девятиэтажка, частный дом и две машины. На одном из дворов загорелась трава.

Обстрелы Днепропетровской области 26 мая
Обстрелы Днепропетровской области 26 мая

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Обстрелы Днепропетровской области 26 мая
Обстрелы Днепропетровской области 26 мая

Автор: 

обстрел (27626) Днепропетровская область (4047) Криворожский район (127) Никопольский район (247) Синельниковский район (84)


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