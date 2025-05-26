Оккупанты атаковали три района Днепропетровщины: трое пострадавших, повреждены дома, сельхозпредприятие и авто. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 26 мая под вражеским огнем находились Синельниковский, Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области, вследствие чего есть пострадавшие и разрушения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
В частности, россияне ударили БпЛА по Межевской громаде в Синельниковском районе. Пострадали три человека. Кроме того, загорелись 2 авто, еще одно - повреждено. Разрушения есть на сельхозпредприятии. Затронуло инфраструктуру.
По Зеленодольской громаде, что на Криворожье, прилетели артснаряды. Ими побило солнечные панели.
Тяжелую артиллерию и беспилотники направил противник и на Никопольщину. Под прицелом были Никополь, Марганецкая и Покровская громады.
Из-за атак изуродованы инфраструктура, девятиэтажка, частный дом и две машины. На одном из дворов загорелась трава.
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