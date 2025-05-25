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Новости Обстрелы Никопольщины Обстрелы Днепропетровщины
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В результате российских обстрелов Днепропетровской области повреждена гражданская инфраструктура, - ОВА

Обстрелы Никопольщины (фото иллюстративное)

25 мая российские войска били артиллерией, КАБами и дронами по Синельниковскому и Никопольскому районам Днепропетровщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

По Никопольщине россияне били из тяжелой артиллерии, fpv-дронами и боеприпасами, которые сбрасывали с БпЛА. Досталось райцентру и Марганецкой громаде.

Из-за одного из ударов произошло возгорание. Огнем уничтожены авто, оборудование и стройматериалы. Также повреждена инфраструктура.

Читайте: Ночной удар по Днепропетровщине: повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. ФОТОрепортаж

На Межевскую и Новопавловскую громады Синельниковского района враг направил беспилотники и КАБы. В результате обстрелов повреждены заправка, хозяйственная постройка, авто.

Везде обошлось без пострадавших.

Автор: 

обстрел (27652) Днепропетровская область (4048) Никопольский район (249) Синельниковский район (86) война в Украине (4489)


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"Коли після таких ночей я, з викристалізованою до стану алмазу ненавистю до заболоття, читаю офіційні зведення від влади про загиблих дітей, руйнування, пожежі, пошуки під завалами ще живих по всій країні, а в кінці стоїть фраза «відплата буде лютою», у мене вибухає мозок.

Так, саме від люті.

Це ж від кого і кому помста?

Від вас, імпотентів, саботажників, мародерів, корупціонерів?

Чим?

Сотнями тисяч бракованих мін?

Коли?

Ось вже четвертий рік, як 3000 моцних ракет ось-ось будуть готові «зуб даю» і тоді ви помститесь?

Чи це ви маєте на увазі знищення рашистів ціною власного життя наших рідних і коханих військових на фронті з постійною нестачею БК і техніки?

Чи може ваша помста у судилищах військових, які брали на себе відповідальність, коли ви всикались від страху у бункері під ВР?

Чи це судовий вирок на отого дядька, що самостійно робив зброю і вибухівку для захисту власного села, бо всі менти зі зброєю з того села втікли під чисту і в один день, як і всюди?

Заболоття лютий ворог, не приховує це і навіть пишається.

А ви тоді хто, враховуючи все перелічене?

Помстяться вони!

Та заболоття вам вже ордени має видавати, мстітєлі ви грьобані!"
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25.05.2025 19:14 Ответить
Менше на бруківку грошей тратьте!
Може спочатку купити треба засобів ППО?!
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25.05.2025 20:08 Ответить
 
 