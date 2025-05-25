В результате российских обстрелов Днепропетровской области повреждена гражданская инфраструктура, - ОВА

25 мая российские войска били артиллерией, КАБами и дронами по Синельниковскому и Никопольскому районам Днепропетровщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

По Никопольщине россияне били из тяжелой артиллерии, fpv-дронами и боеприпасами, которые сбрасывали с БпЛА. Досталось райцентру и Марганецкой громаде.

Из-за одного из ударов произошло возгорание. Огнем уничтожены авто, оборудование и стройматериалы. Также повреждена инфраструктура.

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На Межевскую и Новопавловскую громады Синельниковского района враг направил беспилотники и КАБы. В результате обстрелов повреждены заправка, хозяйственная постройка, авто.

Везде обошлось без пострадавших.