В результате российских обстрелов Днепропетровской области повреждена гражданская инфраструктура, - ОВА
25 мая российские войска били артиллерией, КАБами и дронами по Синельниковскому и Никопольскому районам Днепропетровщины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
По Никопольщине россияне били из тяжелой артиллерии, fpv-дронами и боеприпасами, которые сбрасывали с БпЛА. Досталось райцентру и Марганецкой громаде.
Из-за одного из ударов произошло возгорание. Огнем уничтожены авто, оборудование и стройматериалы. Также повреждена инфраструктура.
На Межевскую и Новопавловскую громады Синельниковского района враг направил беспилотники и КАБы. В результате обстрелов повреждены заправка, хозяйственная постройка, авто.
Везде обошлось без пострадавших.
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"Коли після таких ночей я, з викристалізованою до стану алмазу ненавистю до заболоття, читаю офіційні зведення від влади про загиблих дітей, руйнування, пожежі, пошуки під завалами ще живих по всій країні, а в кінці стоїть фраза «відплата буде лютою», у мене вибухає мозок.
Так, саме від люті.
Це ж від кого і кому помста?
Від вас, імпотентів, саботажників, мародерів, корупціонерів?
Чим?
Сотнями тисяч бракованих мін?
Коли?
Ось вже четвертий рік, як 3000 моцних ракет ось-ось будуть готові «зуб даю» і тоді ви помститесь?
Чи це ви маєте на увазі знищення рашистів ціною власного життя наших рідних і коханих військових на фронті з постійною нестачею БК і техніки?
Чи може ваша помста у судилищах військових, які брали на себе відповідальність, коли ви всикались від страху у бункері під ВР?
Чи це судовий вирок на отого дядька, що самостійно робив зброю і вибухівку для захисту власного села, бо всі менти зі зброєю з того села втікли під чисту і в один день, як і всюди?
Заболоття лютий ворог, не приховує це і навіть пишається.
А ви тоді хто, враховуючи все перелічене?
Помстяться вони!
Та заболоття вам вже ордени має видавати, мстітєлі ви грьобані!"
Може спочатку купити треба засобів ППО?!