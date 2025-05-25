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Новини Обстріли Нікопольщини Обстріли Дніпропетровщини
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Внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини, пошкоджено цивільну інфраструктуру, - ОВА

Обстріли Нікопольщини (фото ілюстративне)

25 травня російські війська били артилерією, КАБами та дронами по Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

По Нікопольщині росіяни били з важкої артилерії, fpv-дронами та боєприпасами, які скидали з БпЛА. Дісталося райцентру й Марганецькій громаді.

Через один з ударів сталося займання. Вогнем знищено авто, обладнання та будматеріали. Також пошкоджена інфраструктура.

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На Межівську та Новопавлівську громади Синельниківського району ворог спрямував безпілотники та КАБи. Внаслідок обстрілів пошкоджено заправку, господарську споруду, авто.

Всюди минулося без постраждалих.

Автор: 

обстріл (28973) Дніпропетровська область (3829) Нікопольський район (252) Синельниківський район (85) війна в Україні (4526)


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"Коли після таких ночей я, з викристалізованою до стану алмазу ненавистю до заболоття, читаю офіційні зведення від влади про загиблих дітей, руйнування, пожежі, пошуки під завалами ще живих по всій країні, а в кінці стоїть фраза «відплата буде лютою», у мене вибухає мозок.

Так, саме від люті.

Це ж від кого і кому помста?

Від вас, імпотентів, саботажників, мародерів, корупціонерів?

Чим?

Сотнями тисяч бракованих мін?

Коли?

Ось вже четвертий рік, як 3000 моцних ракет ось-ось будуть готові «зуб даю» і тоді ви помститесь?

Чи це ви маєте на увазі знищення рашистів ціною власного життя наших рідних і коханих військових на фронті з постійною нестачею БК і техніки?

Чи може ваша помста у судилищах військових, які брали на себе відповідальність, коли ви всикались від страху у бункері під ВР?

Чи це судовий вирок на отого дядька, що самостійно робив зброю і вибухівку для захисту власного села, бо всі менти зі зброєю з того села втікли під чисту і в один день, як і всюди?

Заболоття лютий ворог, не приховує це і навіть пишається.

А ви тоді хто, враховуючи все перелічене?

Помстяться вони!

Та заболоття вам вже ордени має видавати, мстітєлі ви грьобані!"
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25.05.2025 19:14 Відповісти
Менше на бруківку грошей тратьте!
Може спочатку купити треба засобів ППО?!
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25.05.2025 20:08 Відповісти
 
 