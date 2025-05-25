Внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини, пошкоджено цивільну інфраструктуру, - ОВА

25 травня російські війська били артилерією, КАБами та дронами по Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

По Нікопольщині росіяни били з важкої артилерії, fpv-дронами та боєприпасами, які скидали з БпЛА. Дісталося райцентру й Марганецькій громаді.

Через один з ударів сталося займання. Вогнем знищено авто, обладнання та будматеріали. Також пошкоджена інфраструктура.

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На Межівську та Новопавлівську громади Синельниківського району ворог спрямував безпілотники та КАБи. Внаслідок обстрілів пошкоджено заправку, господарську споруду, авто.

Всюди минулося без постраждалих.