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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Окупанти атакували три райони Дніпропетровщини: троє постраждалих, пошкоджено будинки, сільгосппідприємство та авто. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 26 травня під ворожим вогнем перебували Синельниківський, Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є постраждалі та руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, росіяни вдарили БпЛА по Межівській громаді в Синельниківському районі. Постраждали троє людей. Крім того, загорілися 2 авто, ще одне - понівечило. Руйнування є на сільгосппідприємстві. Зачепило інфраструктуру.

По Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі, прилетіли артснаряди. Ними побило сонячні панелі.

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Важку артилерію та безпілотники скерував противник і на Нікопольщину. Під прицілом були Нікополь, Марганецька та Покровська громади.

Через атаки понівечені інфраструктура, дев'ятиповерхівка, приватний будинок і дві машини. На одному з подвір’їв зайнялася трава.

Обстріли Дніпропетровщини 26 травня
Обстріли Дніпропетровщини 26 травня

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Обстріли Дніпропетровщини 26 травня
Обстріли Дніпропетровщини 26 травня

Автор: 

обстріл (28948) Дніпропетровська область (3825) Криворізький район (137) Нікопольський район (250) Синельниківський район (84)


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