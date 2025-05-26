Окупанти атакували три райони Дніпропетровщини: троє постраждалих, пошкоджено будинки, сільгосппідприємство та авто. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 26 травня під ворожим вогнем перебували Синельниківський, Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є постраждалі та руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, росіяни вдарили БпЛА по Межівській громаді в Синельниківському районі. Постраждали троє людей. Крім того, загорілися 2 авто, ще одне - понівечило. Руйнування є на сільгосппідприємстві. Зачепило інфраструктуру.



По Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі, прилетіли артснаряди. Ними побило сонячні панелі.

Також читайте: Внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини, пошкоджено цивільну інфраструктуру, - ОВА

Важку артилерію та безпілотники скерував противник і на Нікопольщину. Під прицілом були Нікополь, Марганецька та Покровська громади.



Через атаки понівечені інфраструктура, дев'ятиповерхівка, приватний будинок і дві машини. На одному з подвір’їв зайнялася трава.





Також дивіться: Нічний удар по Дніпропетровщині: пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. ФОТОрепортаж



