РФ ударила FPV-дронами по тролейбусному управлінню у Слов’янську

Російські війська вкотре атакували Слов'янськ.

Про це повідомила пресслужба МВА, інформує Цензор.НЕТ.

Так, окупанти вдарили FPV-дронами по тролейбусному управлінню та одній із промислових зон.

Внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Відомо, що 27 травня окупанти також вдарили по місту авіабомбами, внаслідок чого поранено чоловіка.

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