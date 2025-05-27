РФ ударила FPV-дронами по тролейбусному управлінню у Слов’янську
Російські війська вкотре атакували Слов'янськ.
Про це повідомила пресслужба МВА, інформує Цензор.НЕТ.
Так, окупанти вдарили FPV-дронами по тролейбусному управлінню та одній із промислових зон.
Внаслідок обстрілу постраждалих немає.
Відомо, що 27 травня окупанти також вдарили по місту авіабомбами, внаслідок чого поранено чоловіка.
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До Слов'янська від ЛБЗ зараз менша відстань.
Так що блокада в обидва боки буде.