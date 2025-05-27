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Новини Обстріл Слов’янська
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РФ ударила FPV-дронами по тролейбусному управлінню у Слов’янську

Обстріл Слов’янська FPV дронами 27 травня 2025 року

Російські війська вкотре атакували Слов'янськ.

Про це повідомила пресслужба МВА, інформує Цензор.НЕТ.

Так, окупанти вдарили FPV-дронами по тролейбусному управлінню та одній із промислових зон.

Внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Відомо, що 27 травня окупанти також вдарили по місту авіабомбами, внаслідок чого поранено чоловіка.

Також читайте: Рашисти завдали авіаударів по Краматорську: поранено жінку, пошкоджено будинки (оновлено)

Автор: 

обстріл (28973) Донецька область (8724) Краматорський район (328) Слов’янськ (615)


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Вот и капец! Если уже эфпивишки до Славянска долетают то будет большая ЖОПА. Трассу на Харьков возьмут под дроновый контроль и прощай логистика. А заодно 200 тысяч гражданских в Славянско-Краматорской агломерции в блокаду попадают. Кто успеет на поездах выехать тот выживет. Остальных"Мариуполь версия 2.0"ждет
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27.05.2025 17:01 Відповісти
Український дрон на оптоволокні пролетів 42 кілометри і знищив ворожий танк в ангарі поблизу Маріуполя. ВIДЕО
До Слов'янська від ЛБЗ зараз менша відстань.
Так що блокада в обидва боки буде.
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27.05.2025 17:17 Відповісти
 
 