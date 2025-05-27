РФ вдарила по Слов’янську ФАБами. Пошкоджено автомобілі, поранено чоловіка (оновлено)

Російські окупанти вдарили авіабомбами по Слов'янську на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба МВА, інформує Цензор.НЕТ.

Рашисти вдарили по місту близько 11:30.

"Застосовано три авіабомби ФАБ-500. Влучання зафіксовано в районі приватного підприємства "Плівка", неподалік станції техобслуговування - у лісосмугу", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджено кілька автомобілів. Минулося без постраждалих.

Згодом глава МВА Лях заявив, що внаслідок обстрілу поранено 42-річного чоловіка.

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