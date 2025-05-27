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Новини Обстріл Слов’янська
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РФ вдарила по Слов’янську ФАБами. Пошкоджено автомобілі, поранено чоловіка (оновлено)

РФ вдарила по Слов’янську 27 травня 2025 року

Російські окупанти вдарили авіабомбами по Слов'янську на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба МВА, інформує Цензор.НЕТ.

Рашисти вдарили по місту близько 11:30.

"Застосовано три авіабомби ФАБ-500. Влучання зафіксовано в районі приватного підприємства "Плівка", неподалік станції техобслуговування - у лісосмугу", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджено кілька автомобілів. Минулося без постраждалих.

Згодом глава МВА Лях заявив, що внаслідок обстрілу поранено 42-річного чоловіка.

Читайте: Доба на Донеччині: ворог атакував 21 населений пункт, шестеро людей зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28973) Донецька область (8724) Краматорський район (328) Слов’янськ (615)


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