РФ вдарила по Слов’янську ФАБами. Пошкоджено автомобілі, поранено чоловіка (оновлено)
Російські окупанти вдарили авіабомбами по Слов'янську на Донеччині.
Про це повідомила пресслужба МВА, інформує Цензор.НЕТ.
Рашисти вдарили по місту близько 11:30.
"Застосовано три авіабомби ФАБ-500. Влучання зафіксовано в районі приватного підприємства "Плівка", неподалік станції техобслуговування - у лісосмугу", - йдеться в повідомленні.
Пошкоджено кілька автомобілів. Минулося без постраждалих.
Згодом глава МВА Лях заявив, що внаслідок обстрілу поранено 42-річного чоловіка.
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