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Доба на Донеччині: ворог атакував 21 населений пункт, шестеро людей зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Війська рф обстріляли 21 населений пункт: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Мирноград, Родинське, Сіверськ, Слов’янськ, селища Бересток, Олексієво-Дружківка, села Андріївка, Діброва, Довга Балка, Зелений Гай, Золотий Колодязь, Миколайпілля, Олександро-Шультине, Рай-Олександрівка, Розкішне, Сергіївка, Хрестище.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

У Криворіжжі зруйновано склад, згоріли три вантажівки і причеп. У Шаховому зруйновано 3 будинки, ще 15 пошкоджено; у Кучерівому Яру зруйновано склади.

Мирноград російські війська накрили з артилерії – пошкодили приватний будинок.

25 травня близько 12:00 з боку російських окупаційних військ відбувся обстріл Родинського, де FPV-дрон влучив у територію міського парку. Внаслідок обстрілу поранено одну людину.

Близько 14:30 ворог знову поцілив по Родинському. Внаслідок удару БПЛА пошкоджено багатоповерховий будинок. Інформація щодо постраждалих не надходила.

У Добропіллі через дронову атаку поранено цивільну особу. 

Краматорський район

У Дружківці ворожі дрони пошкодили два приватних будинки, в Лимані – один будинок, у Хрестищі Святогірської громади – приватний будинок і автомобіль. В Олексієво-Дружківці пошкоджено адмінбудівлю, гараж, цивільний транспорт.

Три дрони влучили по Миколайпіллю Дружківської громади – є поранений, пошкоджено 2 приватних будинки і цивільний автомобіль.

У Костянтинівці руйнувань зазнали 2 приватних будинки, адмінбудівля, клініка. У Берестку Іллінівської громади – одне домогосподарство. В Іллінівці пошкоджено будинок, гараж і авто.

У Розкішному Іллінівської громади ворог поцілив FPV-дроном по цивільному авто - травмовано людину.

Внаслідок удару БПЛА по околицях Андріївки Краматорського району поранень зазнала цивільна особа, пошкоджено вантажівку.

На Слов’янськ окупанти спрямували 12 БПЛА "Герань-2" – є руйнування на території підприємства.

Бахмутський район

Сіверськ росіяни обстріляли з артилерії – поранили мирного жителя, пошкодили приватний будинок.

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Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина

Автор: 

обстріл (28993) Донецька область (8734) Бахмутський район (467) Краматорський район (334) Покровський район (674) Сіверськ (107) Дружківка (20) Миколайпілля (4) Іллінівка (17) Костянтинівка (321) Слов’янськ (617) Криворіжжя (2) Шахове (7) Андріївка (5) Кучерів Яр (1) Розкішне (2)


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