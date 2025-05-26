Доба на Донеччині: ворог атакував 21 населений пункт, шестеро людей зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Війська рф обстріляли 21 населений пункт: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Мирноград, Родинське, Сіверськ, Слов’янськ, селища Бересток, Олексієво-Дружківка, села Андріївка, Діброва, Довга Балка, Зелений Гай, Золотий Колодязь, Миколайпілля, Олександро-Шультине, Рай-Олександрівка, Розкішне, Сергіївка, Хрестище.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

У Криворіжжі зруйновано склад, згоріли три вантажівки і причеп. У Шаховому зруйновано 3 будинки, ще 15 пошкоджено; у Кучерівому Яру зруйновано склади.

Мирноград російські війська накрили з артилерії – пошкодили приватний будинок.

25 травня близько 12:00 з боку російських окупаційних військ відбувся обстріл Родинського, де FPV-дрон влучив у територію міського парку. Внаслідок обстрілу поранено одну людину.



Близько 14:30 ворог знову поцілив по Родинському. Внаслідок удару БПЛА пошкоджено багатоповерховий будинок. Інформація щодо постраждалих не надходила.

У Добропіллі через дронову атаку поранено цивільну особу.

Краматорський район

У Дружківці ворожі дрони пошкодили два приватних будинки, в Лимані – один будинок, у Хрестищі Святогірської громади – приватний будинок і автомобіль. В Олексієво-Дружківці пошкоджено адмінбудівлю, гараж, цивільний транспорт.

Три дрони влучили по Миколайпіллю Дружківської громади – є поранений, пошкоджено 2 приватних будинки і цивільний автомобіль.

У Костянтинівці руйнувань зазнали 2 приватних будинки, адмінбудівля, клініка. У Берестку Іллінівської громади – одне домогосподарство. В Іллінівці пошкоджено будинок, гараж і авто.

У Розкішному Іллінівської громади ворог поцілив FPV-дроном по цивільному авто - травмовано людину.

Внаслідок удару БПЛА по околицях Андріївки Краматорського району поранень зазнала цивільна особа, пошкоджено вантажівку.

На Слов’янськ окупанти спрямували 12 БПЛА "Герань-2" – є руйнування на території підприємства.

Бахмутський район

Сіверськ росіяни обстріляли з артилерії – поранили мирного жителя, пошкодили приватний будинок.

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