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Сутки на Донетчине: враг атаковал 21 населенный пункт, шесть человек получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска рф обстреляли 21 населенный пункт: города Доброполье, Дружковка, Константиновка, Лиман, Мирноград, Родинское, Северск, Славянск, поселки Бересток, Алексеево-Дружковка, села Андреевка, Диброва, Длинная Балка, Зеленый Гай, Золотой Колодязь, Миколайполье, Александро-Шультино, Рай-Александровка, Роскошное, Сергеевка, Крестище.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

В Криворожье разрушен склад, сгорели три грузовика и прицеп. В Шахматном разрушены 3 дома, еще 15 повреждены; в Кучеривом Яру разрушены склады.

Мирноград российские войска накрыли из артиллерии - повредили частный дом.

25 мая около 12:00 со стороны российских оккупационных войск состоялся обстрел Родинского, где FPV-дрон попал в территорию городского парка. В результате обстрела ранен один человек.

Около 14:30 враг снова попал по Родинскому. В результате удара БПЛА поврежден многоэтажный дом. Информация о пострадавших не поступала.

В Доброполье из-за дроновую атаку ранен гражданский человек.

Краматорский район

В Дружковке вражеские дроны повредили два частных дома, в Лимане - один дом, в Крестище Святогорской громады - частный дом и автомобиль. В Алексеево-Дружковке повреждены админздание, гараж, гражданский транспорт.

Три дрона попали по Миколайполью Дружковской громады - есть раненый, повреждены 2 частных дома и гражданский автомобиль.

В Константиновке разрушениям подверглись 2 частных дома, админздание, клиника. В Берестке Ильиновской громады - одно домохозяйство. В Ильиновке повреждены дом, гараж и авто.

В Роскошном Ильиновской громады враг попал FPV-дроном по гражданскому авто - травмирован человек.

В результате удара БПЛА по окрестностям Андреевки Краматорского района ранения получил гражданский человек, поврежден грузовик.

На Славянск оккупанты направили 12 БПЛА "Герань-2" - есть разрушения на территории предприятия.

Бахмутский район

Северск россияне обстреляли из артиллерии - ранили мирного жителя, повредили частный дом.

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Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область

Автор: 

обстрел (27672) Донецкая область (9920) Бахмутский район (464) Краматорский район (327) Покровский район (663) Северск (106) Дружковка (19) Николайполье (4) Ильиновка (17) Роскошное (2) Константиновка (1788) Славянск (2590) Криворожье (2) Шахово (7) Андреевка (6) Кучеров Яр (1)


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