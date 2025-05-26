Сутки на Донетчине: враг атаковал 21 населенный пункт, шесть человек получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска рф обстреляли 21 населенный пункт: города Доброполье, Дружковка, Константиновка, Лиман, Мирноград, Родинское, Северск, Славянск, поселки Бересток, Алексеево-Дружковка, села Андреевка, Диброва, Длинная Балка, Зеленый Гай, Золотой Колодязь, Миколайполье, Александро-Шультино, Рай-Александровка, Роскошное, Сергеевка, Крестище.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

В Криворожье разрушен склад, сгорели три грузовика и прицеп. В Шахматном разрушены 3 дома, еще 15 повреждены; в Кучеривом Яру разрушены склады.

Мирноград российские войска накрыли из артиллерии - повредили частный дом.

25 мая около 12:00 со стороны российских оккупационных войск состоялся обстрел Родинского, где FPV-дрон попал в территорию городского парка. В результате обстрела ранен один человек.



Около 14:30 враг снова попал по Родинскому. В результате удара БПЛА поврежден многоэтажный дом. Информация о пострадавших не поступала.

В Доброполье из-за дроновую атаку ранен гражданский человек.

Краматорский район

В Дружковке вражеские дроны повредили два частных дома, в Лимане - один дом, в Крестище Святогорской громады - частный дом и автомобиль. В Алексеево-Дружковке повреждены админздание, гараж, гражданский транспорт.

Три дрона попали по Миколайполью Дружковской громады - есть раненый, повреждены 2 частных дома и гражданский автомобиль.

В Константиновке разрушениям подверглись 2 частных дома, админздание, клиника. В Берестке Ильиновской громады - одно домохозяйство. В Ильиновке повреждены дом, гараж и авто.

В Роскошном Ильиновской громады враг попал FPV-дроном по гражданскому авто - травмирован человек.

В результате удара БПЛА по окрестностям Андреевки Краматорского района ранения получил гражданский человек, поврежден грузовик.

На Славянск оккупанты направили 12 БПЛА "Герань-2" - есть разрушения на территории предприятия.

Бахмутский район

Северск россияне обстреляли из артиллерии - ранили мирного жителя, повредили частный дом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Хмельнитчину: повреждены 4 предприятия и 18 жилых домов. ФОТОрепортаж



























