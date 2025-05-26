Сутки на Донетчине: враг атаковал 21 населенный пункт, шесть человек получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ
Войска рф обстреляли 21 населенный пункт: города Доброполье, Дружковка, Константиновка, Лиман, Мирноград, Родинское, Северск, Славянск, поселки Бересток, Алексеево-Дружковка, села Андреевка, Диброва, Длинная Балка, Зеленый Гай, Золотой Колодязь, Миколайполье, Александро-Шультино, Рай-Александровка, Роскошное, Сергеевка, Крестище.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.
Покровский район
В Криворожье разрушен склад, сгорели три грузовика и прицеп. В Шахматном разрушены 3 дома, еще 15 повреждены; в Кучеривом Яру разрушены склады.
Мирноград российские войска накрыли из артиллерии - повредили частный дом.
25 мая около 12:00 со стороны российских оккупационных войск состоялся обстрел Родинского, где FPV-дрон попал в территорию городского парка. В результате обстрела ранен один человек.
Около 14:30 враг снова попал по Родинскому. В результате удара БПЛА поврежден многоэтажный дом. Информация о пострадавших не поступала.
В Доброполье из-за дроновую атаку ранен гражданский человек.
Краматорский район
В Дружковке вражеские дроны повредили два частных дома, в Лимане - один дом, в Крестище Святогорской громады - частный дом и автомобиль. В Алексеево-Дружковке повреждены админздание, гараж, гражданский транспорт.
Три дрона попали по Миколайполью Дружковской громады - есть раненый, повреждены 2 частных дома и гражданский автомобиль.
В Константиновке разрушениям подверглись 2 частных дома, админздание, клиника. В Берестке Ильиновской громады - одно домохозяйство. В Ильиновке повреждены дом, гараж и авто.
В Роскошном Ильиновской громады враг попал FPV-дроном по гражданскому авто - травмирован человек.
В результате удара БПЛА по окрестностям Андреевки Краматорского района ранения получил гражданский человек, поврежден грузовик.
На Славянск оккупанты направили 12 БПЛА "Герань-2" - есть разрушения на территории предприятия.
Бахмутский район
Северск россияне обстреляли из артиллерии - ранили мирного жителя, повредили частный дом.
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