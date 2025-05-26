Атака РФ на Хмельнитчину: повреждены 4 предприятия и 18 жилых домов. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска атаковали Хмельницкую область, в результате чего повреждены 4 предприятия.
Об этом заявил глава ОВА Сергей Тюрин, передает Цензор.НЕТ.
"Их складские помещения, цеха и административные здания. Также повреждены 18 жилых домов, хозяйственная постройка и линия электропередач.
К счастью, информации о пострадавших среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают спасатели и экстренные службы - продолжается ликвидация последствий.
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Александр Иванов #442761
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Петро Вебер
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Ole Lahti
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Микола Січень #486030
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