Атака РФ на Хмельнитчину: повреждены 4 предприятия и 18 жилых домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска атаковали Хмельницкую область, в результате чего повреждены 4 предприятия.

Об этом заявил глава ОВА Сергей Тюрин, передает Цензор.НЕТ.

"Их складские помещения, цеха и административные здания. Также повреждены 18 жилых домов, хозяйственная постройка и линия электропередач.



К счастью, информации о пострадавших среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают спасатели и экстренные службы - продолжается ликвидация последствий.

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