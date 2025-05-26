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Новости Фото Обстрелы Хмельницкой области
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Атака РФ на Хмельнитчину: повреждены 4 предприятия и 18 жилых домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска атаковали Хмельницкую область, в результате чего повреждены 4 предприятия.

Об этом заявил глава ОВА Сергей Тюрин, передает Цензор.НЕТ.

"Их складские помещения, цеха и административные здания. Также повреждены 18 жилых домов, хозяйственная постройка и линия электропередач.

К счастью, информации о пострадавших среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают спасатели и экстренные службы - продолжается ликвидация последствий.

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Последствия обстрелов Хмельницкой области 26 июня 2025 года
Последствия обстрелов Хмельницкой области 26 июня 2025 года
Последствия обстрелов Хмельницкой области 26 июня 2025 года
Последствия обстрелов Хмельницкой области 26 июня 2025 года
Последствия обстрелов Хмельницкой области 26 июня 2025 года
Последствия обстрелов Хмельницкой области 26 июня 2025 года

Автор: 

обстрел (27672) Хмельницкая область (955)


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Тварі!!!!!!!!!!!!
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26.05.2025 09:50 Ответить
Чому не має відповіді???
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26.05.2025 09:56 Ответить
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26.05.2025 09:57 Ответить
3 години безперервної атаки "ішаками"...
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26.05.2025 10:47 Ответить
 
 