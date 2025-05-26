РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10574 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Харьковщина
473 2

Сутки на Харьковщине: РФ била КАБами, БпЛА и FPV. Погибли две женщины, пострадали 3 человека

Обстрелы Харьковской области 25 мая 2025 года. Что известно

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли 6 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"В результате обстрелов в г. Купянск погибли 84-летняя и 58-летняя женщины, пострадали 60-летний мужчина и женщины 76 и 68 лет", - говорится в сообщении.

По области войска РФ выпустили 8 КАБов, 8 БпЛА типа "Герань-2", 22 БпЛА типа "Молния", 3 БпЛА "Шахед" и 2 FPV-дрона.

Так, в Купянском районе повреждены 39 частных домов, гражданское предприятие, СТО, магазин и 2 автомобиля. В Богодуховском районе повреждены электросети. В Харьковском районе повреждено гражданское предприятие.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ атаковали "Шахедами" Киев: есть повреждения в Днепровском районе

Автор: 

обстрел (27672) Харьковская область (1018)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всі пенсіонери.
Немає куди їхати, немає кому вивезти.
Зайві люди. На росії такі до війська по гроші йдуть сотнями тисяч.
показать весь комментарий
26.05.2025 09:36 Ответить
До війська у 80 років?
показать весь комментарий
26.05.2025 10:11 Ответить
 
 