Сутки на Харьковщине: РФ била КАБами, БпЛА и FPV. Погибли две женщины, пострадали 3 человека
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли 6 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"В результате обстрелов в г. Купянск погибли 84-летняя и 58-летняя женщины, пострадали 60-летний мужчина и женщины 76 и 68 лет", - говорится в сообщении.
По области войска РФ выпустили 8 КАБов, 8 БпЛА типа "Герань-2", 22 БпЛА типа "Молния", 3 БпЛА "Шахед" и 2 FPV-дрона.
Так, в Купянском районе повреждены 39 частных домов, гражданское предприятие, СТО, магазин и 2 автомобиля. В Богодуховском районе повреждены электросети. В Харьковском районе повреждено гражданское предприятие.
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Немає куди їхати, немає кому вивезти.
Зайві люди. На росії такі до війська по гроші йдуть сотнями тисяч.