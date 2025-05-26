Доба на Харківщині: РФ била КАБами, БпЛА та FPV. Загинули дві жінки, постраждали 3 особи

Російські війська протягом минулої доби обстріляли 6 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілів у м. Куп'янськ загинули 84-річна і 58-річна жінки, постраждали 60-річний чоловік і жінки 76 та 68 років", - йдеться в повідомленні.

По області війська РФ випустили 8 КАБів, 8 БпЛА типу "Герань-2", 22 БпЛА типу "Молнія", 3 БпЛА "Шахед" та 2 FPV-дрони.

Так, у Куп’янському районі пошкоджено 39 приватних будинків, цивільне підприємство, СТО, магазин і 2 автомобілі. У Богодухівському районі пошкоджено електромережі. У Харківському районі пошкоджено цивільне підприємство.

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