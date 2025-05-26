Війська РФ атакували "Шахедами" Київ: є пошкодження в Дніпровському районі

Сьогодні, 26 травня 2025 року, вночі Київ знову перебував під російськими обстрілами.

Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, цієї ночі тривога тривала 6 годин. Ворог бив ударними дронами.

"Внаслідок атаки є пошкодження в Дніпровському районі міста. В одному з житлових будинків вибито вікна. Також, зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку", - йдеться у повідомленні.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Києві було чутно вибухи, працювали сили ППО.