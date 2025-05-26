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Новини Атака дронів на Київ
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Війська РФ атакували "Шахедами" Київ: є пошкодження в Дніпровському районі

шахед атакує Київ

Сьогодні, 26 травня 2025 року, вночі Київ знову перебував під російськими обстрілами.

Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, цієї ночі тривога тривала 6 годин. Ворог бив ударними дронами.

"Внаслідок атаки є пошкодження в Дніпровському районі міста. В одному з житлових будинків вибито вікна. Також, зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку", - йдеться у повідомленні.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки масованої атаки на Київ: 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури (оновлено). ФОТОрепортаж

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Києві було чутно вибухи, працювали сили ППО.

Автор: 

Київ (19632) обстріл (28993) Шахед (1128)


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Ночью в Киеве был густой туман. Как их сбивали? На звук стреляли или как?
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26.05.2025 09:39 Відповісти
 
 