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Війська РФ атакували "Шахедами" Київ: є пошкодження в Дніпровському районі
Сьогодні, 26 травня 2025 року, вночі Київ знову перебував під російськими обстрілами.
Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, цієї ночі тривога тривала 6 годин. Ворог бив ударними дронами.
"Внаслідок атаки є пошкодження в Дніпровському районі міста. В одному з житлових будинків вибито вікна. Також, зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку", - йдеться у повідомленні.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Києві було чутно вибухи, працювали сили ППО.
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Евгений Онегин #545528
показати весь коментар26.05.2025 09:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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