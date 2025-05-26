Войска РФ атаковали "шахедами" Киев: есть повреждения в Днепровском районе

Сегодня, 26 мая 2025 года, ночью Киев снова находился под российскими обстрелами.

Об этом сообщил председатель КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, этой ночью тревога продолжалась 6 часов. Враг бил ударными дронами.

"В результате атаки есть повреждения в Днепровском районе города. В одном из жилых домов выбиты окна. Также, зафиксировано падение обломков на территории гаражного кооператива и заведения отдыха", - говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Киеве были слышны взрывы, работали силы ПВО.