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Новости Атака дронов на Киев
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Войска РФ атаковали "шахедами" Киев: есть повреждения в Днепровском районе

шахед атакует Киев

Сегодня, 26 мая 2025 года, ночью Киев снова находился под российскими обстрелами.

Об этом сообщил председатель КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, этой ночью тревога продолжалась 6 часов. Враг бил ударными дронами.

"В результате атаки есть повреждения в Днепровском районе города. В одном из жилых домов выбиты окна. Также, зафиксировано падение обломков на территории гаражного кооператива и заведения отдыха", - говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия массированной атаки на Киев: 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры (обновлено). ФОТОрепортаж

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Киеве были слышны взрывы, работали силы ПВО.

Автор: 

Киев (25659) обстрел (27672) Шахед (1127)


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Ночью в Киеве был густой туман. Как их сбивали? На звук стреляли или как?
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26.05.2025 09:39 Ответить
 
 