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Новости Атака беспилотников на Киев
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В Киеве слышны взрывы: работает ПВО

Подольский мост откроют для движения авто 1 декабря

С полуночи 26 мая в Киеве продолжается воздушная тревога. Враг наносит очередной комбинированный массированный удар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГВА.

Столица уже которую ночь подряд оказываются под вражеским ударом.

"Опасность ударных БпЛА остается. В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях, соблюдайте все правила безопасности до отбоя тревоги", - говорится в сообщении - в 06:03.

Также о работе ПВО сообщалось в 1:56.

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Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в разных точках Киевской области зафиксированы ударные беспилотники.

Автор: 

Киев (25659) обстрел (27672) Воздушные атаки на Киев (748)


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Дяка ППО!! Дійсно, гучно..але - краще чути ППО))
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26.05.2025 06:28 Ответить
А ми теж відповіли 1000 дронів кожний день? ОЙЙЙЙЙЙЙЙЙ ВИБАЧТЕ....у нас асфальт, майданчики, зупинки треба нові із скла
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26.05.2025 06:31 Ответить
Та ладна..наші Хавки випробували по ракетах п@дарасів))) оце класна новина))
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26.05.2025 06:33 Ответить
Ще сплять)))
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26.05.2025 07:26 Ответить
 
 