В Киеве слышны взрывы: работает ПВО
С полуночи 26 мая в Киеве продолжается воздушная тревога. Враг наносит очередной комбинированный массированный удар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГВА.
Столица уже которую ночь подряд оказываются под вражеским ударом.
"Опасность ударных БпЛА остается. В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях, соблюдайте все правила безопасности до отбоя тревоги", - говорится в сообщении - в 06:03.
Также о работе ПВО сообщалось в 1:56.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в разных точках Киевской области зафиксированы ударные беспилотники.
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Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий26.05.2025 06:28 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Михайло Иляш
показать весь комментарий26.05.2025 06:31 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий26.05.2025 06:33 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий26.05.2025 07:26 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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