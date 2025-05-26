Ворог завдав чергового масованого удару по Хмельниччині

Російські загарбники атакували Хмельниччину другу ніч поспіль ракетами та безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника ОВА Сергія Тюріна.

"За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає. Однак, є пошкодження приватних домогосподарств та підприємств", - йдеться в повідомленні.

Перед цим "Суспільне" повідомляло про вибухи у районі Старокостянтинова.

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