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Ворог завдав чергового масованого удару по Хмельниччині
Російські загарбники атакували Хмельниччину другу ніч поспіль ракетами та безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника ОВА Сергія Тюріна.
"За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає. Однак, є пошкодження приватних домогосподарств та підприємств", - йдеться в повідомленні.
Перед цим "Суспільне" повідомляло про вибухи у районі Старокостянтинова.
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Андрій Макогон
показати весь коментар26.05.2025 06:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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