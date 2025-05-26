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Новини Атака на Хмельниччину
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Ворог завдав чергового масованого удару по Хмельниччині

ракети,шахеди

Російські загарбники атакували Хмельниччину другу ніч поспіль ракетами та безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника ОВА Сергія Тюріна.

"За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає. Однак, є пошкодження приватних домогосподарств та підприємств", - йдеться в повідомленні.

Перед цим "Суспільне" повідомляло про вибухи у районі Старокостянтинова.

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Автор: 

обстріл (28993) Старокостянтинів (10) Хмельницька область (975) Хмельницький район (17)


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Аеродром москалям дошкуляє. Ознака нищівної для ворога ефективності українських літаків.
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26.05.2025 06:18 Відповісти
 
 