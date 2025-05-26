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Новости Атака на Хмельнитчину
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Враг нанес очередной массированный удар по Хмельницкой области

ракеты,шахиды

Российские захватчики атаковали Хмельнитчину вторую ночь подряд ракетами и беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника ОВА Сергея Тюрина.

"По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения нет. Однако, есть повреждения частных домохозяйств и предприятий", - говорится в сообщении.

Перед этим "Суспільне" сообщало о взрывах в районе Староконстантинова.

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Автор: 

обстрел (27672) Староконстантинов (8) Хмельницкая область (955) Хмельницкий район (16)


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26.05.2025 06:18 Ответить
 
 