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Враг нанес очередной массированный удар по Хмельницкой области
Российские захватчики атаковали Хмельнитчину вторую ночь подряд ракетами и беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника ОВА Сергея Тюрина.
"По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения нет. Однако, есть повреждения частных домохозяйств и предприятий", - говорится в сообщении.
Перед этим "Суспільне" сообщало о взрывах в районе Староконстантинова.
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Андрій Макогон
показать весь комментарий26.05.2025 06:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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