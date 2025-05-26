Трамп об обстрелах Украины: Что, черт побери, произошло с Путиным. Он убивает людей, мне это не нравится
Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен кремлевским диктатором Владимиром Путиным после массированного обстрела Украины 25 мая.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на SkyNews.
"Я не знаю, что, черт возьми, произошло с Путиным. Я знаю его очень давно. Я всегда ладил с ним. Но он посылает ракеты в города и убивает людей, и мне это не нравится. Мне не нравится то, что делает Путин. Нисколько. Он убивает людей. И с этим парнем что-то случилось, и мне это не нравится", - заявил Трамп.
Как утверждает издание Трамп "абсолютно" рассматривает введение дополнительных санкций против РФ.
Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, в результате ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.
Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.
Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.
Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.
Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 ребенка, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.
По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.
В то же время в РФ заявили, что удары нанесены по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины".
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Знаєте, що найгірше в останньому дописі Трампа, який весь світ сьогодні обговорює (особливо, українці)?
Не те, що провину за війну він лицемірно покладає на Путіна, Зеленського й Байдена, хоча винуватець є лише один.
І не те, що він продовжує наїжджати на Зеленського лише за те, що той намагається привернути увагу до страждань своїх громадян від масових атак на міста.
Й навіть не оце брехливе «з Путіним щось сталося», ніби півтора мільйони людей (з двох боків) убитими й пораненими, окупація величезної території, зруйновані міста й численні військові злочини - це факти останніх днів, а не років нічим не спровокованої агресії.
А те, що всі ці «мені це не подобається», «Путін зовсім збожеволів» й «розглядаю можливість введення суворих санкцій» - швидше за все, брехня.
Трамп хоче нажитися на торгівлі з РФ і його з цього шляху збити дуже складно.
Вплинути може хіба що громадська думка в США, котра, переважно, на боці України, але він надто тугодумний і самозакоханий, щоб вчасно оцінити тренди й визнати (бодай, для себе) свою помилку.
Буде продовжувати брехати й викручуватися ще довго - під мелодію путінської ракетної канонади
"У меня всегда были очень хорошие отношения с Путиным из россии, но с ним что-то произошло. Он абсолютно ОБЕЗУМЕЛ ! Он без нужды убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и дроны обстреливают города в Украине - совершенно без причины. Я всегда говорил, что он хочет ВСЮ Украину, а не только её часть, и, возможно, это сейчас подтверждается. Но если он попытается это сделать, это приведёт к гибели России! В то же время президент Зеленский ничем не помогает своей стране, судя по тому, как он высказывается. Всё, что он говорит, вызывает проблемы. Мне это не нравится, и это должно прекратиться. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не "Трампа". Я лишь пытаюсь потушить большой и уродливый пожар, который разгорелся из-за вопиющей некомпетентности и ненависти".
А де про "завалю зброєю ЗСУ" та "введу вбивчи санкції"?
Замість "вбивчи санкції"-"сойдемся где то посредине"...
Чи він "никому не должен",а це Трамп у всьому винен?
Гибель русни-очевидно,як гибель ссср мав на увазі,в тому плані.
он с самого детства был дурачком, родители вынуждены были отдать его в спецшколу для недоумков.
Проанализуйте его лексику: у него ведь словарный запас как у 9-летнего ребёнка, например, весь запас прилагательных у Трампа не больше, чем у деревенского дурачка: 4 прилагательных:
Большой-маленький,
Плохой-хороший
и есть ещё пятое постоянно повторяемое дурачком-нарциссом прилагательное:
прекрасный-бьютифул
Это ВСЁ ....
Та,очевидно,він особисто давно в курсі про сн,зе,ерма,"оман".
І оце керує найбільш "впливовою" країною світу.....
Таким чином Ягве дав сигнал - "дурний моель тебе обрізав, Стіве! Згадай, що ти не перс, не араб і не чечен!". Може й спрацює.
Російську футбольну лігу вперше виграв "Краснодар". А не "Зеніт" чи "Терек" ("Ахмат"). Чому це символічно: позиції "Газпрому" та пітерських, а також казбічів Кадирова послаблюються. У свою чергу, Краснодарський край - нинішня база фрондерів, зокрема засновника мережі "Магніт" Сергія Миколайовича Галицького (Арутюняна), якому й належить клуб та Олега Володимировича Дерипаски. І якщо Галицький, знаходячись під п'ятою "Альфи" тримає язика в дупі, то Дерипаска ледь не щодня виступає з опозиційними заявами - а чіпати його Путін боїться, бо Дерипаска є елементом пакту-1999. Та й багато інших інтересів сконцентровано в Країні Кубаноїдів і всі вони (той ж "Міраторг" утримувачів Мєдвєдєва братів Линників) страждають від війни.
То хмурить брови, то обмазує Путіна компліментами.
На цей раз майже свіжак від Трампа "Я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно. Я завжди ладнав з ним. Але він посилає ракети в міста і вбиває людей, і мені це не подобається. Мені не подобається те, що робить Путін. Анітрохи. Він вбиває людей. І з цим хлопцем щось сталося, і мені це не подобається".
Суть політики Трампа - у відсутності політики...
Фраза "Я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно. Я завжди ладнав з ним. можливо не закінчена...?
- "Я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно. Я завжди ладнав з ним, АЛЕ БАЙДЕН ЙОГО ЗІПСУВАВ.
-"Ану давай, давай меня перевоспитывай" - рефреном от Путина.
І це з ним Зеленський щось підписував ?)))
Може я не зовсім правий, але воно ближче до цього.
Для Гілл цей випадок багато що розкрив про те, як Трамп ставиться до російського лідера, йдеться в матеріалі газети https://www.telegraph.co.uk/us/politics/2025/05/25/fiona-hill-interview-trump-terrified-putin-seen-firsthand/ The Telegraph.
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Вона також переконана, що Трамп боїться Путіна.
Звичайно, це могло бути чистою випадковістю, що коли Владімір Путін представив світу першу російську https://zn.ua/ukr/war/virobnitstvo-hiperzvukovoji-raketi-tsirkon-obkhoditsja-rosiji-v-shaleni-hroshi-zmi.html гіперзвукову ракету, він зробив це за допомогою симуляції падіння цієї зброї на неназваний півострів, який дивним чином нагадував Флориду. Ця схожість не залишилася непоміченою Дональдом Трампом, обличчя якого побіліло, коли він спостерігав за цим, ймовірно, уявляючи свій улюблений курорт Мар-а-Лаго.
"Це привернуло увагу Трампа. Він був здивований: "Навіщо він це зробив? Справжнім країнам таке не потрібно", - зазначила Фіона Гілл, яка була спеціальним помічником Трампа під час його першого терміну та старшим директором з питань Європи та Росії в Раді національної безпеки США.
Для Гілл цей випадок багато що розкрив про те, як Трамп ставиться до російського лідера, йдеться в матеріалі газети https://www.telegraph.co.uk/us/politics/2025/05/25/fiona-hill-interview-trump-terrified-putin-seen-firsthand/ The Telegraph.