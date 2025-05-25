Вадефуль после массированных атак РФ по Украине: Видно, что Путин не хочет мира. Будет сильная реакция Запада

Глава МИД Германии Йогання Вадефуль заявил, что последние атаки РФ по Украине свидетельствуют о нежелании российского диктатора Владимира Путина к миру. По его словам, России следует готовиться к "сильной реакции" Запада.

Об этом немецкий министр сказал в эфире телеканала ARD, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

"Путин топчется по правам человека. Это оскорбление, в том числе и для президента США Дональда Трампа", - заявил Вадефуль.

Глава МИД Германии отметил, что ранее Трамп приложил немало усилий, чтобы усадить российского диктатора за стол переговоров.

"И вот такая реакция. Видно, что Путин не хочет мира. Он стремится и дальше вести войну, и мы не должны ему этого позволить",- сказал дипломат.

Вадефуль рассказал, что сейчас идет работа по введению дальнейших санкций против России в рамках ЕС.

"Будет сильная реакция со стороны Запада и, думаю, также со стороны Соединенных Штатов Америки", - сказал германский чиновник.

По мнению Вадефуля, будущие ограничительные меры против РФ станут действительно финансово чувствительными для страны-агрессора.

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Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, в результате ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 ребенка, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.

В то же время в РФ заявили, что удары нанесены по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины".

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