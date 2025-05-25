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Новости Массированный удар 25 мая 2025 года
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Вадефуль после массированных атак РФ по Украине: Видно, что Путин не хочет мира. Будет сильная реакция Запада

Йоганн Вадефуль об обстрелах РФ

Глава МИД Германии Йогання Вадефуль заявил, что последние атаки РФ по Украине свидетельствуют о нежелании российского диктатора Владимира Путина к миру. По его словам, России следует готовиться к "сильной реакции" Запада.

Об этом немецкий министр сказал в эфире телеканала ARD, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

"Путин топчется по правам человека. Это оскорбление, в том числе и для президента США Дональда Трампа", - заявил Вадефуль.

Глава МИД Германии отметил, что ранее Трамп приложил немало усилий, чтобы усадить российского диктатора за стол переговоров.

"И вот такая реакция. Видно, что Путин не хочет мира. Он стремится и дальше вести войну, и мы не должны ему этого позволить",- сказал дипломат.

Вадефуль рассказал, что сейчас идет работа по введению дальнейших санкций против России в рамках ЕС.

"Будет сильная реакция со стороны Запада и, думаю, также со стороны Соединенных Штатов Америки", - сказал германский чиновник.

По мнению Вадефуля, будущие ограничительные меры против РФ станут действительно финансово чувствительными для страны-агрессора.

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Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, в результате ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 ребенка, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.

В то же время в РФ заявили, что удары нанесены по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины".

Смотрите также: До 34 возросло количество пострадавших в Киевской области в результате российской атаки. ФОТОрепортаж (обновлено)

Автор: 

россия (96038) санкции (11422) Вадефуль Иоганн (20)


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Топ комментарии
+14
Буде, буде реакція Заходу... Колись. Але це не точно. А може й не буде.
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25.05.2025 22:54
+7
а ще ви забули подякувати, що саме європа купила у росії енергоносії на мільйони доларів, і саме за ці гроші нас обстрілюють. Дякуйте вже до кінця
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25.05.2025 23:16
+6
Продовжуйте чекати.
Є ще три сторони світу: Схід, Північ і Південь.
А поки, будуйте дороги і ловіть Порошенка.
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25.05.2025 22:58
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Буде, буде реакція Заходу... Колись. Але це не точно. А може й не буде.
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25.05.2025 22:54 Ответить
Продовжуйте чекати.
Є ще три сторони світу: Схід, Північ і Південь.
А поки, будуйте дороги і ловіть Порошенка.
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25.05.2025 22:58 Ответить
Цей колективний Захід слабаки і сцикуни
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26.05.2025 10:22 Ответить
Так уже ж раз була. Чи й не раз?
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25.05.2025 22:54 Ответить
Навіть ультиматум був. Останній німецько-французький.
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25.05.2025 23:00 Ответить
Не сильна. Потужна 😂
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25.05.2025 22:58 Ответить
Не сраному ФШАсту про це говорити
Скільки санкцій вів твій трамп - 0
Скільки зброї надав - 0
Тому не розтуляй пащеку на тих хто допомагає
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25.05.2025 23:00 Ответить
Мій теж був Байден. Тож де б була твоя країна (включно з тобою, м***ку), якби не ми? Хоть раз подумай своїм пташиним мозком.
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25.05.2025 23:05 Ответить
при обидвох президентах сша Україна в ж*пі. Вся ця х*ня через слабке і лицемірне сша і її недолугих президентів, хай горять у пеклі
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25.05.2025 23:14 Ответить
О , цей бевзь порівняв
Байдена - який надав фінансової , а головне військової допомоги майже на 200 млрд $
З пуделем кремля - трумпом.
Який не те ,що не надав зброї ,а навіть не продає її Україні
Не дивно , що воно голосувало по приколу за шута
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26.05.2025 14:27 Ответить
З огляду на твої анти-європейські висловлювання - ні, не вірю у твою брехню.
Бо інакше ти б не дивувався , чому весь світ , включно з 61% нормальних американців зве трампіське США - ФША
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26.05.2025 14:30 Ответить
А потужна куди поділась?
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25.05.2025 22:58 Ответить
Сильна реакція, як і сильна ерекція - це вже давно не про Захід.
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25.05.2025 22:58 Ответить
По-перше , дякую що постійно вводите нові санкції і це зупиняє великі виробництва рашки
По-друге, дякую . що продовжуєте допомагати нам зброєю.
Але сподіваюся цей процесс прискорюватиметься. бо зараз - слів більше ніж реальних справ
Це все ще добре , порівняно з ФША або Зе-шапіто, проте недостатньо
Прискорюйтесь!
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25.05.2025 22:59 Ответить
а ще ви забули подякувати, що саме європа купила у росії енергоносії на мільйони доларів, і саме за ці гроші нас обстрілюють. Дякуйте вже до кінця
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25.05.2025 23:16 Ответить
Ні , йолупе, вас обстрілюють через те , що ви наголосували по приколу у 2019
Тому не скигли шавко
І не гризи руку ,яка тебе , падлу, годує. Чи ти , бевзь, з кремлівського столу харчуєшся?
Бо ми бачили , що відбувається якщо бути невдячним
Саме через це ви втратили США і допомогли пуделю путіна трампу - бути обраним
А тепер не зброї від США ні фін допомогу
Давай , більше лайна на ЄС
Щоб вас ще і там послали
Дбл блт
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26.05.2025 14:25 Ответить
Буде сильна реакція Заходу у вигляді потужного пуку в калюжу, як і до цього.
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25.05.2025 22:59 Ответить
Це ти про свого трумпеля
А тим часом ЄС обмежує тіньовий фліт рашки , вводить 50% мита і підтримує Україну зброєю
Вони навіть готові купи ти її у вас , а ви , шавки кремля - проти
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25.05.2025 23:01 Ответить
європа готова продовжувати купувати енергоносії з росії, щоб подешевше було. Особливо шавки фіцо і орбан. І ще вучич дупу вилизує путіну і на паради до нього їздить. Саме європа зупинила нам митний безвіз. І саме подляки зсипали наше зерно і робили нам блокаду.
То не європі хавало відкритвати на сша, бо трохи в пуху воно, чи скоріше в рашистському лайні.
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25.05.2025 23:20 Ответить
Йолупе, так продовжує купувати , що забороняє відновлення СП-2
Так такі тварюки ,як венгрія чи словакія - дійсно продовжують купувати рашиське
Але все нормальне ЄС - відмовляється як від рашиської нафти так і газу
Хоча лохи твої кремлівські байки дійсно схавають.

Доречі, зауваж.
ЄС передає нам літаки , БТР і зброю також підтримує фінансово
А що робить ФША ?
Продовжуй бути невдячним і втратиш союзників. Тіки тоді одразу вазелін купуй бо знадобиться для кадирівців які до тебе завітають
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26.05.2025 14:22 Ответить
що знову зберете свою імпотентну коаліцію, щось потужно заявити і потім нічого не зробите?
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25.05.2025 22:59 Ответить
Завдякі цій коаліції ти зараз не в окопі і не штурмуєш посадку
По завітах Зе-шапіто
Чи , не дай боже , лежиш під рашкою , як цього хотів би пудель путіна - трамп
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25.05.2025 23:02 Ответить
А ти завдяки кому втік за кордон?
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26.05.2025 00:24 Ответить
Суть твого посту дійсно відповідає ніку
Я спокійно виїхав , коли до шашликів готувались замість оборони
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26.05.2025 14:20 Ответить
пуньк среньк буде патужний від заходу.
проходли вже і не раз
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25.05.2025 23:02 Ответить
ЗЕ-богдан?
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25.05.2025 23:05 Ответить
зебіл ти що в сосну в..бався ?
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25.05.2025 23:30 Ответить
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26.05.2025 10:19 Ответить
Не поймешь того Вадефуля, чи вiн ото нащадок iстинних арiйцiв
, чи нащадок з меркельстану?
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25.05.2025 23:02 Ответить
Самим то не смішно? Майже весь бізнес ЄС повернувся до параші. Навіть комплектуючі до зброї продають пуйлу. А в пакети санкцій включають тампони та прокладки.
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25.05.2025 23:08 Ответить
Буде сильна реакція Заходу

Обдристатися з переляку - теж сильна реакція, дуже сильна.
Її маєте на увазі?
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25.05.2025 23:19 Ответить
Кажуть, навіть "коаліцію охочих" переформатують в "коаліцію рішучих"
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25.05.2025 23:30 Ответить
Буде створена нова "Коаліція Потужних"
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25.05.2025 23:42 Ответить
правильно треба назвати ту реакцію "сильною", бо інакше ніхто ж не здогадається, що вона сильна, може краще "сильною як ніколи раніше "
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25.05.2025 23:45 Ответить
Будет супермегастопудовая озабоченность ЕС?
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26.05.2025 00:19 Ответить
"останні атаки РФ по Україні свідчать про небажання російського диктатора Володимира Путіна до миру."

А всі попередні атаки свідчили про бажання куйла до миру? Це як?
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26.05.2025 00:23 Ответить
З 1948 року ООН за допомогою успішних миротворчих операцій
сприяє врегулюванню конфліктів
і досягненню примирення в десятках країн
А що з Україною?
Ми туди сплачуємо внески в розмірі 1,5 млн. долларів..
І яка допомога?
Що, Великий Шовковий шлях пройшов повз?
Зачарована?
Що не так?
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26.05.2025 06:46 Ответить
І де д та реакція? Тільки язиком...а ****** спати хотів на такі реакції
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26.05.2025 07:23 Ответить
 
 