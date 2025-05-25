Вадефуль після масованих атак РФ по Україні: Видно, що Путін не хоче миру. Буде сильна реакція Заходу
Глава МЗС Німеччини Йогання Вадефуль заявив, що останні атаки РФ по Україні свідчать про небажання російського диктатора Володимира Путіна до миру. За його словами, Росії слід готуватися до "сильної реакції" Заходу.
Про це німецький міністр сказав в ефірі телеканалу ARD, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.
"Путін топчеться по правах людини. Це образа, в тому числі і для президента США Дональда Трампа", - заявив Вадефуль.
Очільник МЗС Німеччини зазначив, що раніше Трамп доклав чимало зусиль, щоб посадити російського диктатора за стіл переговорів.
"І ось така реакція. Видно, що Путін не хоче миру. Він прагне й далі вести війну, і ми не повинні йому цього дозволити",- сказав дипломат.
Вадефуль розповів, що нині триває робота з запровадження подальших санкцій проти Росії у межах ЄС.
"Буде сильна реакція з боку Заходу і, гадаю, також з боку Сполучених Штатів Америки", - сказав німецький посадовець.
На думку Вадефуля, майбутні обмежувальні заходи проти РФ стануть справді фінансово дошкульними для країни-агресора.
Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.
Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.
Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.
Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.
Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.
За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.
Водночас у РФ заявили, що ударів завдано по "підприємствах військово-промислового комплексу України".
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Є ще три сторони світу: Схід, Північ і Південь.
А поки, будуйте дороги і ловіть Порошенка.
Скільки санкцій вів твій трамп - 0
Скільки зброї надав - 0
Тому не розтуляй пащеку на тих хто допомагає
Байдена - який надав фінансової , а головне військової допомоги майже на 200 млрд $
З пуделем кремля - трумпом.
Який не те ,що не надав зброї ,а навіть не продає її Україні
Не дивно , що воно голосувало по приколу за шута
Бо інакше ти б не дивувався , чому весь світ , включно з 61% нормальних американців зве трампіське США - ФША
По-друге, дякую . що продовжуєте допомагати нам зброєю.
Але сподіваюся цей процесс прискорюватиметься. бо зараз - слів більше ніж реальних справ
Це все ще добре , порівняно з ФША або Зе-шапіто, проте недостатньо
Прискорюйтесь!
Тому не скигли шавко
І не гризи руку ,яка тебе , падлу, годує. Чи ти , бевзь, з кремлівського столу харчуєшся?
Бо ми бачили , що відбувається якщо бути невдячним
Саме через це ви втратили США і допомогли пуделю путіна трампу - бути обраним
А тепер не зброї від США ні фін допомогу
Давай , більше лайна на ЄС
Щоб вас ще і там послали
Дбл блт
А тим часом ЄС обмежує тіньовий фліт рашки , вводить 50% мита і підтримує Україну зброєю
Вони навіть готові купи ти її у вас , а ви , шавки кремля - проти
То не європі хавало відкритвати на сша, бо трохи в пуху воно, чи скоріше в рашистському лайні.
Так такі тварюки ,як венгрія чи словакія - дійсно продовжують купувати рашиське
Але все нормальне ЄС - відмовляється як від рашиської нафти так і газу
Хоча лохи твої кремлівські байки дійсно схавають.
Доречі, зауваж.
ЄС передає нам літаки , БТР і зброю також підтримує фінансово
А що робить ФША ?
Продовжуй бути невдячним і втратиш союзників. Тіки тоді одразу вазелін купуй бо знадобиться для кадирівців які до тебе завітають
По завітах Зе-шапіто
Чи , не дай боже , лежиш під рашкою , як цього хотів би пудель путіна - трамп
Я спокійно виїхав , коли до шашликів готувались замість оборони
проходли вже і не раз
, чи нащадок з меркельстану?
Обдристатися з переляку - теж сильна реакція, дуже сильна.
Її маєте на увазі?
А всі попередні атаки свідчили про бажання куйла до миру? Це як?
сприяє врегулюванню конфліктів
і досягненню примирення в десятках країн
А що з Україною?
Ми туди сплачуємо внески в розмірі 1,5 млн. долларів..
І яка допомога?
Що, Великий Шовковий шлях пройшов повз?
Зачарована?
Що не так?