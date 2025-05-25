Вадефуль після масованих атак РФ по Україні: Видно, що Путін не хоче миру. Буде сильна реакція Заходу

Глава МЗС Німеччини Йогання Вадефуль заявив, що останні атаки РФ по Україні свідчать про небажання російського диктатора Володимира Путіна до миру. За його словами, Росії слід готуватися до "сильної реакції" Заходу.

Про це німецький міністр сказав в ефірі телеканалу ARD, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін топчеться по правах людини. Це образа, в тому числі і для президента США Дональда Трампа", - заявив Вадефуль.

Очільник МЗС Німеччини зазначив, що раніше Трамп доклав чимало зусиль, щоб посадити російського диктатора за стіл переговорів.

"І ось така реакція. Видно, що Путін не хоче миру. Він прагне й далі вести війну, і ми не повинні йому цього дозволити",- сказав дипломат.

Вадефуль розповів, що нині триває робота з запровадження подальших санкцій проти Росії у межах ЄС.

"Буде сильна реакція з боку Заходу і, гадаю, також з боку Сполучених Штатів Америки", - сказав німецький посадовець.

На думку Вадефуля, майбутні обмежувальні заходи проти РФ стануть справді фінансово дошкульними для країни-агресора.

Читайте також: Келлог після масованих російських обстрілів України: Ці атаки ганебні. Припиніть вбивства

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Водночас у РФ заявили, що ударів завдано по "підприємствах військово-промислового комплексу України".

Дивіться також: До 34 зросла кількість постраждалих на Київщині внаслідок російської атаки. ФОТОрепортаж (оновлено)