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Новини Масований удар 25 травня 2025 року
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Вадефуль після масованих атак РФ по Україні: Видно, що Путін не хоче миру. Буде сильна реакція Заходу

Йоганн Вадефуль про обстріли рф

Глава МЗС Німеччини Йогання Вадефуль заявив, що останні атаки РФ по Україні свідчать про небажання російського диктатора Володимира Путіна до миру. За його словами, Росії слід готуватися до "сильної реакції" Заходу.

Про це німецький міністр сказав в ефірі телеканалу ARD, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін топчеться по правах людини. Це образа, в тому числі і для президента США Дональда Трампа", - заявив Вадефуль.

Очільник МЗС Німеччини зазначив, що раніше Трамп доклав чимало зусиль, щоб посадити російського диктатора за стіл переговорів.

"І ось така реакція. Видно, що Путін не хоче миру. Він прагне й далі вести війну, і ми не повинні йому цього дозволити",- сказав дипломат.

Вадефуль розповів, що нині триває робота з запровадження подальших санкцій проти Росії у межах ЄС.

"Буде сильна реакція з боку Заходу і, гадаю, також з боку Сполучених Штатів Америки", - сказав німецький посадовець.

На думку Вадефуля, майбутні обмежувальні заходи проти РФ стануть справді фінансово дошкульними для країни-агресора.

Читайте також: Келлог після масованих російських обстрілів України: Ці атаки ганебні. Припиніть вбивства

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Водночас у РФ заявили, що ударів завдано по "підприємствах військово-промислового комплексу України".

Дивіться також: До 34 зросла кількість постраждалих на Київщині внаслідок російської атаки. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

росія (65856) санкції (12043) Вадефуль Йоганн (19)


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Топ коментарі
+14
Буде, буде реакція Заходу... Колись. Але це не точно. А може й не буде.
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25.05.2025 22:54
+7
а ще ви забули подякувати, що саме європа купила у росії енергоносії на мільйони доларів, і саме за ці гроші нас обстрілюють. Дякуйте вже до кінця
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25.05.2025 23:16
+6
Продовжуйте чекати.
Є ще три сторони світу: Схід, Північ і Південь.
А поки, будуйте дороги і ловіть Порошенка.
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25.05.2025 22:58
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Буде, буде реакція Заходу... Колись. Але це не точно. А може й не буде.
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25.05.2025 22:54 Відповісти
Продовжуйте чекати.
Є ще три сторони світу: Схід, Північ і Південь.
А поки, будуйте дороги і ловіть Порошенка.
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25.05.2025 22:58 Відповісти
Цей колективний Захід слабаки і сцикуни
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26.05.2025 10:22 Відповісти
Так уже ж раз була. Чи й не раз?
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25.05.2025 22:54 Відповісти
Навіть ультиматум був. Останній німецько-французький.
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25.05.2025 23:00 Відповісти
Не сильна. Потужна 😂
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25.05.2025 22:58 Відповісти
Не сраному ФШАсту про це говорити
Скільки санкцій вів твій трамп - 0
Скільки зброї надав - 0
Тому не розтуляй пащеку на тих хто допомагає
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25.05.2025 23:00 Відповісти
Мій теж був Байден. Тож де б була твоя країна (включно з тобою, м***ку), якби не ми? Хоть раз подумай своїм пташиним мозком.
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25.05.2025 23:05 Відповісти
при обидвох президентах сша Україна в ж*пі. Вся ця х*ня через слабке і лицемірне сша і її недолугих президентів, хай горять у пеклі
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25.05.2025 23:14 Відповісти
О , цей бевзь порівняв
Байдена - який надав фінансової , а головне військової допомоги майже на 200 млрд $
З пуделем кремля - трумпом.
Який не те ,що не надав зброї ,а навіть не продає її Україні
Не дивно , що воно голосувало по приколу за шута
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26.05.2025 14:27 Відповісти
З огляду на твої анти-європейські висловлювання - ні, не вірю у твою брехню.
Бо інакше ти б не дивувався , чому весь світ , включно з 61% нормальних американців зве трампіське США - ФША
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26.05.2025 14:30 Відповісти
А потужна куди поділась?
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25.05.2025 22:58 Відповісти
Сильна реакція, як і сильна ерекція - це вже давно не про Захід.
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25.05.2025 22:58 Відповісти
По-перше , дякую що постійно вводите нові санкції і це зупиняє великі виробництва рашки
По-друге, дякую . що продовжуєте допомагати нам зброєю.
Але сподіваюся цей процесс прискорюватиметься. бо зараз - слів більше ніж реальних справ
Це все ще добре , порівняно з ФША або Зе-шапіто, проте недостатньо
Прискорюйтесь!
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25.05.2025 22:59 Відповісти
а ще ви забули подякувати, що саме європа купила у росії енергоносії на мільйони доларів, і саме за ці гроші нас обстрілюють. Дякуйте вже до кінця
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25.05.2025 23:16 Відповісти
Ні , йолупе, вас обстрілюють через те , що ви наголосували по приколу у 2019
Тому не скигли шавко
І не гризи руку ,яка тебе , падлу, годує. Чи ти , бевзь, з кремлівського столу харчуєшся?
Бо ми бачили , що відбувається якщо бути невдячним
Саме через це ви втратили США і допомогли пуделю путіна трампу - бути обраним
А тепер не зброї від США ні фін допомогу
Давай , більше лайна на ЄС
Щоб вас ще і там послали
Дбл блт
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26.05.2025 14:25 Відповісти
Буде сильна реакція Заходу у вигляді потужного пуку в калюжу, як і до цього.
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25.05.2025 22:59 Відповісти
Це ти про свого трумпеля
А тим часом ЄС обмежує тіньовий фліт рашки , вводить 50% мита і підтримує Україну зброєю
Вони навіть готові купи ти її у вас , а ви , шавки кремля - проти
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25.05.2025 23:01 Відповісти
європа готова продовжувати купувати енергоносії з росії, щоб подешевше було. Особливо шавки фіцо і орбан. І ще вучич дупу вилизує путіну і на паради до нього їздить. Саме європа зупинила нам митний безвіз. І саме подляки зсипали наше зерно і робили нам блокаду.
То не європі хавало відкритвати на сша, бо трохи в пуху воно, чи скоріше в рашистському лайні.
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25.05.2025 23:20 Відповісти
Йолупе, так продовжує купувати , що забороняє відновлення СП-2
Так такі тварюки ,як венгрія чи словакія - дійсно продовжують купувати рашиське
Але все нормальне ЄС - відмовляється як від рашиської нафти так і газу
Хоча лохи твої кремлівські байки дійсно схавають.

Доречі, зауваж.
ЄС передає нам літаки , БТР і зброю також підтримує фінансово
А що робить ФША ?
Продовжуй бути невдячним і втратиш союзників. Тіки тоді одразу вазелін купуй бо знадобиться для кадирівців які до тебе завітають
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26.05.2025 14:22 Відповісти
що знову зберете свою імпотентну коаліцію, щось потужно заявити і потім нічого не зробите?
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25.05.2025 22:59 Відповісти
Завдякі цій коаліції ти зараз не в окопі і не штурмуєш посадку
По завітах Зе-шапіто
Чи , не дай боже , лежиш під рашкою , як цього хотів би пудель путіна - трамп
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25.05.2025 23:02 Відповісти
А ти завдяки кому втік за кордон?
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26.05.2025 00:24 Відповісти
Суть твого посту дійсно відповідає ніку
Я спокійно виїхав , коли до шашликів готувались замість оборони
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26.05.2025 14:20 Відповісти
пуньк среньк буде патужний від заходу.
проходли вже і не раз
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25.05.2025 23:02 Відповісти
ЗЕ-богдан?
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25.05.2025 23:05 Відповісти
зебіл ти що в сосну в..бався ?
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25.05.2025 23:30 Відповісти
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26.05.2025 10:19 Відповісти
Не поймешь того Вадефуля, чи вiн ото нащадок iстинних арiйцiв
, чи нащадок з меркельстану?
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25.05.2025 23:02 Відповісти
Самим то не смішно? Майже весь бізнес ЄС повернувся до параші. Навіть комплектуючі до зброї продають пуйлу. А в пакети санкцій включають тампони та прокладки.
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25.05.2025 23:08 Відповісти
Буде сильна реакція Заходу

Обдристатися з переляку - теж сильна реакція, дуже сильна.
Її маєте на увазі?
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25.05.2025 23:19 Відповісти
Кажуть, навіть "коаліцію охочих" переформатують в "коаліцію рішучих"
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25.05.2025 23:30 Відповісти
Буде створена нова "Коаліція Потужних"
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25.05.2025 23:42 Відповісти
правильно треба назвати ту реакцію "сильною", бо інакше ніхто ж не здогадається, що вона сильна, може краще "сильною як ніколи раніше "
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25.05.2025 23:45 Відповісти
Будет супермегастопудовая озабоченность ЕС?
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26.05.2025 00:19 Відповісти
"останні атаки РФ по Україні свідчать про небажання російського диктатора Володимира Путіна до миру."

А всі попередні атаки свідчили про бажання куйла до миру? Це як?
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26.05.2025 00:23 Відповісти
З 1948 року ООН за допомогою успішних миротворчих операцій
сприяє врегулюванню конфліктів
і досягненню примирення в десятках країн
А що з Україною?
Ми туди сплачуємо внески в розмірі 1,5 млн. долларів..
І яка допомога?
Що, Великий Шовковий шлях пройшов повз?
Зачарована?
Що не так?
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26.05.2025 06:46 Відповісти
І де д та реакція? Тільки язиком...а ****** спати хотів на такі реакції
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26.05.2025 07:23 Відповісти
 
 