До 34 зросла кількість постраждалих на Київщині внаслідок російської атаки. ФОТОрепортаж (оновлено)

На Київщині кількість постраждалих унаслідок російської ракетно-дронової атаки уночі на неділю, 25 травня збільшилася до 34.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість постраждалих в області збільшилася до 33, сім з них діти. У 7 медичних закладах наразі знаходяться 19 постраждалих. Вся необхідна медична допомога надається в повному обсязі. Загрози життю постраждалих не зафіксовано. Стан сімох постраждалих задовільний (легкий). Стан 12 осіб – середнього ступеня тяжкості", - розповів посадовець.

Як зазначив Калашник, Київщина продовжує активно ліквідовувати наслідки нічної ворожої атаки. Залучені всі оперативні служби регіону.

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Згодом Калашник повідомив, що кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ на Київщину зросла до 34, з них 7 дітей. В області пошкоджено 115 приватних будинків.

Також пошкоджені продовольчі склади, заклади освіти, людські гаражі та господарчі споруди і лазня.

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Водночас у РФ заявили, що ударів завдано по "підприємствах військово-промислового комплексу України".

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