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Новини Масований удар 25 травня 2025 року
17 206 151

Трамп про обстріли України: Що в біса сталося з Путіним. Він вбиває людей, мені це не подобається

Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що незадоволений кремлівським диктатором Володимиром Путіним після масованого обстрілу України 25 травня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на SkyNews.

"Я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно. Я завжди ладнав з ним. Але він посилає ракети в міста і вбиває людей, і мені це не подобається. Мені не подобається те, що робить Путін. Анітрохи. Він вбиває людей. І з цим хлопцем щось сталося, і мені це не подобається", - заявив Трамп.

Як стверджує видання Трамп "абсолютно" розглядає введення додаткових санкцій проти РФ.

Читайте: Вадефуль після масованих атак РФ по Україні: Видно, що Путін не хоче миру. Буде сильна реакція Заходу

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Водночас у РФ заявили, що ударів завдано по "підприємствах військово-промислового комплексу України".

Читайте також: Конгресмен-республіканець Бейкон: Україну потрібно озброїти до зубів та запровадити максимальні санкції проти РФ

Автор: 

обстріл (28993) путін володимир (24068) Трамп Дональд (6037) війна в Україні (4546)


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Топ коментарі
+78
Что произошло? Немцов когда-то дал полную характеристику - "Он е@нутый"
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26.05.2025 01:44
+45
*****,лексика 5-річної дитини.🥴
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26.05.2025 01:56
+40
Останні 4 роки трамп був в анабіозі, а сьогодні його дістали з морозилки й показали новини
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26.05.2025 01:51
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Шо сталося? Напевно секс по телефону поравився .
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26.05.2025 10:08 Відповісти
Добре, що він, нарешті, це побачив. Сподіваюся, що будуть відповідні дії. Прочитав би хтось йому байку Крилова "Кухар і кіт", або відповідник Лафонтена, чи Езопа, якщо є.
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26.05.2025 10:31 Відповісти
https://www.facebook.com/karl.volokh Karl Volokh

https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/pfbid02useATVz42MQr6XNZERkeKXYsg1wbCBfh9BFb1bvcGUTbGgWaqUna4Ki87xmtZP2Gl

Знаєте, що найгірше в останньому дописі Трампа, який весь світ сьогодні обговорює (особливо, українці)?

Не те, що провину за війну він лицемірно покладає на Путіна, Зеленського й Байдена, хоча винуватець є лише один.

І не те, що він продовжує наїжджати на Зеленського лише за те, що той намагається привернути увагу до страждань своїх громадян від масових атак на міста.

Й навіть не оце брехливе «з Путіним щось сталося», ніби півтора мільйони людей (з двох боків) убитими й пораненими, окупація величезної території, зруйновані міста й численні військові злочини - це факти останніх днів, а не років нічим не спровокованої агресії.

А те, що всі ці «мені це не подобається», «Путін зовсім збожеволів» й «розглядаю можливість введення суворих санкцій» - швидше за все, брехня.

Трамп хоче нажитися на торгівлі з РФ і його з цього шляху збити дуже складно.

Вплинути може хіба що громадська думка в США, котра, переважно, на боці України, але він надто тугодумний і самозакоханий, щоб вчасно оцінити тренди й визнати (бодай, для себе) свою помилку.

Буде продовжувати брехати й викручуватися ще довго - під мелодію путінської ракетної канонади
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26.05.2025 10:34 Відповісти
Повна заява Трампа:

"У меня всегда были очень хорошие отношения с Путиным из россии, но с ним что-то произошло. Он абсолютно ОБЕЗУМЕЛ ! Он без нужды убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и дроны обстреливают города в Украине - совершенно без причины. Я всегда говорил, что он хочет ВСЮ Украину, а не только её часть, и, возможно, это сейчас подтверждается. Но если он попытается это сделать, это приведёт к гибели России! В то же время президент Зеленский ничем не помогает своей стране, судя по тому, как он высказывается. Всё, что он говорит, вызывает проблемы. Мне это не нравится, и это должно прекратиться. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не "Трампа". Я лишь пытаюсь потушить большой и уродливый пожар, который разгорелся из-за вопиющей некомпетентности и ненависти".
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26.05.2025 10:45 Відповісти
Угу..."питаюсь потушити пожар", перекриваючи воду і додаючи в вогонь керосину. Дуже логічно
А де про "завалю зброєю ЗСУ" та "введу вбивчи санкції"?
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26.05.2025 12:22 Відповісти
Як де,під асфальтом.
Замість "вбивчи санкції"-"сойдемся где то посредине"...
Чи він "никому не должен",а це Трамп у всьому винен?
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26.05.2025 23:37 Відповісти
Навряд ли это приведет к гибели руснявой страны. У него беззубого-стада еще много. Как закончатся мужчины пошлет баб. А это пострашнее для Украины будет.
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26.05.2025 12:22 Відповісти
Не варто все дослівно сприймати,є ще відносне значення слів.Та і переклад може бути не зовсім вірний.
Гибель русни-очевидно,як гибель ссср мав на увазі,в тому плані.
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26.05.2025 23:43 Відповісти
Трамп молотит под дурачка, чи может и вправду форменный ДЛБ.
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26.05.2025 10:52 Відповісти
ув.Александр Шамов, президент Трумпф не молотит под дурачка:

он с самого детства был дурачком, родители вынуждены были отдать его в спецшколу для недоумков.

Проанализуйте его лексику: у него ведь словарный запас как у 9-летнего ребёнка, например, весь запас прилагательных у Трампа не больше, чем у деревенского дурачка: 4 прилагательных:

Большой-маленький,
Плохой-хороший
и есть ещё пятое постоянно повторяемое дурачком-нарциссом прилагательное:

прекрасный-бьютифул

Это ВСЁ ....
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26.05.2025 11:55 Відповісти
Трампон Трампакс, ***** уже 11лет убивает украинцев, а до этого чеченцев две войны, грузинов, сирийцев, африканцев.
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26.05.2025 10:53 Відповісти
Я б, на місці Трампа, спитав у зеленского, - що в біса коїлось та коїться - Чому був розмінован Чонгар, чому твій міністр оборони з 22 року відправляв сотні міліардів на зброю та снаряди - ні зброї, ні снарядів, ні грошей.... - та там таких питань можна запитувати до вечора - і особливе - шо ти зеленский пообіцяв ху....у у Омані.
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26.05.2025 10:57 Відповісти
Запитати можна,як на публіку.
Та,очевидно,він особисто давно в курсі про сн,зе,ерма,"оман".
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26.05.2025 11:03 Відповісти
Судячи з того шо Трамп вигнав гниду з свого дому то можливо. Але ж який би був резонанс для гамномарафону.
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26.05.2025 11:12 Відповісти
Там не лише для марафону були б наслідки...
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26.05.2025 11:51 Відповісти
А з ним нічого і не 'ставало', він такий і був .. він тішить своє самолюбство, у нього комплекс карліка-наполеона. Це гєбєшнє чмо не зупиниться. Тіль сила і повне знешкодження мордору!!!!
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26.05.2025 10:58 Відповісти
под дурачка косит,рашистская консерва!
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26.05.2025 11:31 Відповісти
А он вроде как ваш единоверец. Как он может быть рашисткой консервой? Его такие же как он выбрали.
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26.05.2025 12:20 Відповісти
А у него и ЗЕтаньяху, рашисткая консерва.
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26.05.2025 13:00 Відповісти
Мудило необтесане.

І оце керує найбільш "впливовою" країною світу.....
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26.05.2025 11:36 Відповісти
Під час гри в гольф лебідь вкусив Стіва Вітькова за член - про що ми https://t.me/maxlineua/3673 дізналися з кпинів його "друга" Трампа (в мене такі "друзі" були хіба у 20 років).
Таким чином Ягве дав сигнал - "дурний моель тебе обрізав, Стіве! Згадай, що ти не перс, не араб і не чечен!". Може й спрацює.
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26.05.2025 11:41 Відповісти
Ну, і, звідти ж, про "футбол" (але, теж, з "нюансами").
Російську футбольну лігу вперше виграв "Краснодар". А не "Зеніт" чи "Терек" ("Ахмат"). Чому це символічно: позиції "Газпрому" та пітерських, а також казбічів Кадирова послаблюються. У свою чергу, Краснодарський край - нинішня база фрондерів, зокрема засновника мережі "Магніт" Сергія Миколайовича Галицького (Арутюняна), якому й належить клуб та Олега Володимировича Дерипаски. І якщо Галицький, знаходячись під п'ятою "Альфи" тримає язика в дупі, то Дерипаска ледь не щодня виступає з опозиційними заявами - а чіпати його Путін боїться, бо Дерипаска є елементом пакту-1999. Та й багато інших інтересів сконцентровано в Країні Кубаноїдів і всі вони (той ж "Міраторг" утримувачів Мєдвєдєва братів Линників) страждають від війни.
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26.05.2025 11:43 Відповісти
Google не може знайти цю новину! Тільки https://my.ua/uk/news/cluster/2025-05-26-spetsposlantsia-vitkoffa-atakuvav-lebid-kumedne-foto-vid-trampa інші пошуки!
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26.05.2025 12:12 Відповісти
Якщо б Трамп був президентом США в 1961-64рр., Д.Кеннеді не було б вбито! Саме так!
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26.05.2025 11:54 Відповісти
Да и мамонты не вымерли бы, если бы Трампон тогда был президентом.
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26.05.2025 12:17 Відповісти
А я знаю что именно происходит с пуйлом. Оно смотрит на Беньку Нитаньягу и думает - если ему можно то почему мне нельзя? Цели, методы и мысли у них одинаковые. Если мир улыбаясь разрешает одному мяснику делать что он хочет, то почему бы и другому такого не позволить? У последнего даже ржавые ракеты с ядерными боеголовками имеются, как оправдание например для своего бездействия "цивилизованному" миру.
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26.05.2025 12:19 Відповісти
сподіваюся якщо щось і впаде з космосу то воно впаде на американців щоб ті падлюки відчули як це коли ти помираєш а всі відвертаються.
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26.05.2025 12:30 Відповісти
http://youtube.com/post/UgkxscgZzdkIsvbU8CLBZHQUho7huT2gqVup?si=WMoqbNjJ_ql1t46A
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26.05.2025 12:37 Відповісти
Час від часу Трамп включає іншу платівку: то Байден спровокував війну, то Україна напала на мирну РФ, то Зеленський не чинить спротив мирним ініціативам Трампа і Путіна, то Європа...
То хмурить брови, то обмазує Путіна компліментами.

На цей раз майже свіжак від Трампа "Я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно. Я завжди ладнав з ним. Але він посилає ракети в міста і вбиває людей, і мені це не подобається. Мені не подобається те, що робить Путін. Анітрохи. Він вбиває людей. І з цим хлопцем щось сталося, і мені це не подобається".

Суть політики Трампа - у відсутності політики...

Фраза "Я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно. Я завжди ладнав з ним. можливо не закінчена...?

- "Я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно. Я завжди ладнав з ним, АЛЕ БАЙДЕН ЙОГО ЗІПСУВАВ.

-"Ану давай, давай меня перевоспитывай" - рефреном от Путина.
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26.05.2025 12:38 Відповісти
та не звертайте уваги особливої. завтра трамп скаже шо ***** (путін) чудовий хлопець. він його добре знає, гарно з ним розуміється, вірить йому і поважає. і санкціі проти нього вводите не буде, тому що ще хоче з ним торгувати, айфонами, нафтою, соболячими шкурами і балалайками.....
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26.05.2025 12:59 Відповісти
Агент ******* Краснов очень обеспокоен. Ситуация запредельно безумная: один кремлевский дедушка держит за яйца дедушку из Вашингтона, а гибнут при этом украинские граждане. Где этот зеленый мудила чтобы разрулить эту ситуацию согласно своим прямым обязанностям? Видосами сыты по горло, ************* тоже, действуй, зеленая гнида гундосая!!!
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26.05.2025 13:26 Відповісти
"А шо сталось з гарним хлопчиком Адіком?"- сумував Виіссарионич у червні 41 року.
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26.05.2025 13:30 Відповісти
Влітку 39
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26.05.2025 13:49 Відповісти
Ні в 39 році він був ще гарний,разом Польщу схарчили...
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27.05.2025 17:01 Відповісти
Прощавай розум дідугана трампа !))
І це з ним Зеленський щось підписував ?)))
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26.05.2025 13:51 Відповісти
кто свідетєль? я свідетель, а что случилось?
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26.05.2025 14:02 Відповісти
То це стурбованість стримана чи вже крайня? В принципі World War II проходила приблизна по такому ж сценарію: янкі довго чекали чия візьме, а потім приєднались до переможця щоб відхватити шматок від його перемоги.
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26.05.2025 14:17 Відповісти
Якщо так просрати "золоті" в становленні будь-якої держави - перші 5-7 років незалежності, як це було зроблено при Кравчуку та Кучмі, то на 34-й рік незалежності з таким сусідом як рф неминуче прийдеш до такого стану залежності від зовнішніх сил як сьогодні.
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26.05.2025 14:24 Відповісти
Три года Путинская Тварь он же ***** убивает разрушает Украину и тут Трамп чехолки отбил что происходит? Идиот....
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26.05.2025 14:35 Відповісти
Офігенна заява! Zelensky style. Трамп успішно навчається в Президента України. А кажуть,що старі розумні бо мають великий життєвий досвід. Та , як видно, ні. Будь-який шмаркатий український політик дасть такого фору будь-якому американському політику, що їм навіть не снилося у ві сні, що так можна зробити..
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26.05.2025 15:16 Відповісти
Трамп більше навчається у європейських політиків (які багато знають і вміють добре аргументувати), ніж у шмаркатих українських. А шмаркаті українські тільки щось мамлять незгоду, а аргументовано казати і обгрунтовувати не можуть. Ото тому Трамп і каже що те що Зеленський говорить тільки на шкоду.
Може я не зовсім правий, але воно ближче до цього.
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26.05.2025 22:58 Відповісти
КОЛИШНЯ РАДНИЦЯ ТРАМПА: ПРЕЗИДЕНТ США ПОТРАПЛЯЄ В "РАБСТВО" ПУТІНА

Для Гілл цей випадок багато що розкрив про те, як Трамп ставиться до російського лідера, йдеться в матеріалі газети https://www.telegraph.co.uk/us/politics/2025/05/25/fiona-hill-interview-trump-terrified-putin-seen-firsthand/ The Telegraph.

©
Вона також переконана, що Трамп боїться Путіна.

Звичайно, це могло бути чистою випадковістю, що коли Владімір Путін представив світу першу російську https://zn.ua/ukr/war/virobnitstvo-hiperzvukovoji-raketi-tsirkon-obkhoditsja-rosiji-v-shaleni-hroshi-zmi.html гіперзвукову ракету, він зробив це за допомогою симуляції падіння цієї зброї на неназваний півострів, який дивним чином нагадував Флориду. Ця схожість не залишилася непоміченою Дональдом Трампом, обличчя якого побіліло, коли він спостерігав за цим, ймовірно, уявляючи свій улюблений курорт Мар-а-Лаго.

"Це привернуло увагу Трампа. Він був здивований: "Навіщо він це зробив? Справжнім країнам таке не потрібно", - зазначила Фіона Гілл, яка була спеціальним помічником Трампа під час його першого терміну та старшим директором з питань Європи та Росії в Раді національної безпеки США.

Для Гілл цей випадок багато що розкрив про те, як Трамп ставиться до російського лідера, йдеться в матеріалі газети https://www.telegraph.co.uk/us/politics/2025/05/25/fiona-hill-interview-trump-terrified-putin-seen-firsthand/ The Telegraph.
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26.05.2025 17:00 Відповісти
Oh my God! What a fucking shit? Я давно знав всі букви але не міг відгадати слово. He is crazy but i"m stupid. Він хоче її всю. I don"t like it. Він робить це вже 10 років. Але то всьо винен Зеленський і Байден. Де мій рукав з козирями? Де мій портрет? Більше не буду грати у гольф бо це дуже небеспечно. Сталося велике лихо. Моєму другу якийсь нахабний гусак відкусив прчандалі. Oh my God!
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26.05.2025 17:50 Відповісти
Один вихід: скажених собак пристрелюють.
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26.05.2025 18:01 Відповісти
А що могло з ним статися. Треба розказати Трампу, що путін кгбіст. А кгб - потомок нквд, завжди таке було.
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26.05.2025 22:41 Відповісти
Але може прикидатись якимсь іншим. Наївні можуть вірити.
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27.05.2025 09:58 Відповісти
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26.05.2025 23:28 Відповісти
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