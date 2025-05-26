Трамп про обстріли України: Що в біса сталося з Путіним. Він вбиває людей, мені це не подобається
Президент США Дональд Трамп заявив, що незадоволений кремлівським диктатором Володимиром Путіним після масованого обстрілу України 25 травня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на SkyNews.
"Я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно. Я завжди ладнав з ним. Але він посилає ракети в міста і вбиває людей, і мені це не подобається. Мені не подобається те, що робить Путін. Анітрохи. Він вбиває людей. І з цим хлопцем щось сталося, і мені це не подобається", - заявив Трамп.
Як стверджує видання Трамп "абсолютно" розглядає введення додаткових санкцій проти РФ.
Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.
Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.
Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.
Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.
Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.
За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.
Водночас у РФ заявили, що ударів завдано по "підприємствах військово-промислового комплексу України".
Будь ласка, зачекайте...
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Знаєте, що найгірше в останньому дописі Трампа, який весь світ сьогодні обговорює (особливо, українці)?
Не те, що провину за війну він лицемірно покладає на Путіна, Зеленського й Байдена, хоча винуватець є лише один.
І не те, що він продовжує наїжджати на Зеленського лише за те, що той намагається привернути увагу до страждань своїх громадян від масових атак на міста.
Й навіть не оце брехливе «з Путіним щось сталося», ніби півтора мільйони людей (з двох боків) убитими й пораненими, окупація величезної території, зруйновані міста й численні військові злочини - це факти останніх днів, а не років нічим не спровокованої агресії.
А те, що всі ці «мені це не подобається», «Путін зовсім збожеволів» й «розглядаю можливість введення суворих санкцій» - швидше за все, брехня.
Трамп хоче нажитися на торгівлі з РФ і його з цього шляху збити дуже складно.
Вплинути може хіба що громадська думка в США, котра, переважно, на боці України, але він надто тугодумний і самозакоханий, щоб вчасно оцінити тренди й визнати (бодай, для себе) свою помилку.
Буде продовжувати брехати й викручуватися ще довго - під мелодію путінської ракетної канонади
"У меня всегда были очень хорошие отношения с Путиным из россии, но с ним что-то произошло. Он абсолютно ОБЕЗУМЕЛ ! Он без нужды убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и дроны обстреливают города в Украине - совершенно без причины. Я всегда говорил, что он хочет ВСЮ Украину, а не только её часть, и, возможно, это сейчас подтверждается. Но если он попытается это сделать, это приведёт к гибели России! В то же время президент Зеленский ничем не помогает своей стране, судя по тому, как он высказывается. Всё, что он говорит, вызывает проблемы. Мне это не нравится, и это должно прекратиться. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не "Трампа". Я лишь пытаюсь потушить большой и уродливый пожар, который разгорелся из-за вопиющей некомпетентности и ненависти".
А де про "завалю зброєю ЗСУ" та "введу вбивчи санкції"?
Замість "вбивчи санкції"-"сойдемся где то посредине"...
Чи він "никому не должен",а це Трамп у всьому винен?
Гибель русни-очевидно,як гибель ссср мав на увазі,в тому плані.
он с самого детства был дурачком, родители вынуждены были отдать его в спецшколу для недоумков.
Проанализуйте его лексику: у него ведь словарный запас как у 9-летнего ребёнка, например, весь запас прилагательных у Трампа не больше, чем у деревенского дурачка: 4 прилагательных:
Большой-маленький,
Плохой-хороший
и есть ещё пятое постоянно повторяемое дурачком-нарциссом прилагательное:
прекрасный-бьютифул
Это ВСЁ ....
Та,очевидно,він особисто давно в курсі про сн,зе,ерма,"оман".
І оце керує найбільш "впливовою" країною світу.....
Таким чином Ягве дав сигнал - "дурний моель тебе обрізав, Стіве! Згадай, що ти не перс, не араб і не чечен!". Може й спрацює.
Російську футбольну лігу вперше виграв "Краснодар". А не "Зеніт" чи "Терек" ("Ахмат"). Чому це символічно: позиції "Газпрому" та пітерських, а також казбічів Кадирова послаблюються. У свою чергу, Краснодарський край - нинішня база фрондерів, зокрема засновника мережі "Магніт" Сергія Миколайовича Галицького (Арутюняна), якому й належить клуб та Олега Володимировича Дерипаски. І якщо Галицький, знаходячись під п'ятою "Альфи" тримає язика в дупі, то Дерипаска ледь не щодня виступає з опозиційними заявами - а чіпати його Путін боїться, бо Дерипаска є елементом пакту-1999. Та й багато інших інтересів сконцентровано в Країні Кубаноїдів і всі вони (той ж "Міраторг" утримувачів Мєдвєдєва братів Линників) страждають від війни.
То хмурить брови, то обмазує Путіна компліментами.
На цей раз майже свіжак від Трампа "Я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно. Я завжди ладнав з ним. Але він посилає ракети в міста і вбиває людей, і мені це не подобається. Мені не подобається те, що робить Путін. Анітрохи. Він вбиває людей. І з цим хлопцем щось сталося, і мені це не подобається".
Суть політики Трампа - у відсутності політики...
Фраза "Я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно. Я завжди ладнав з ним. можливо не закінчена...?
- "Я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно. Я завжди ладнав з ним, АЛЕ БАЙДЕН ЙОГО ЗІПСУВАВ.
-"Ану давай, давай меня перевоспитывай" - рефреном от Путина.
І це з ним Зеленський щось підписував ?)))
Може я не зовсім правий, але воно ближче до цього.
Для Гілл цей випадок багато що розкрив про те, як Трамп ставиться до російського лідера, йдеться в матеріалі газети https://www.telegraph.co.uk/us/politics/2025/05/25/fiona-hill-interview-trump-terrified-putin-seen-firsthand/ The Telegraph.
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Вона також переконана, що Трамп боїться Путіна.
Звичайно, це могло бути чистою випадковістю, що коли Владімір Путін представив світу першу російську https://zn.ua/ukr/war/virobnitstvo-hiperzvukovoji-raketi-tsirkon-obkhoditsja-rosiji-v-shaleni-hroshi-zmi.html гіперзвукову ракету, він зробив це за допомогою симуляції падіння цієї зброї на неназваний півострів, який дивним чином нагадував Флориду. Ця схожість не залишилася непоміченою Дональдом Трампом, обличчя якого побіліло, коли він спостерігав за цим, ймовірно, уявляючи свій улюблений курорт Мар-а-Лаго.
"Це привернуло увагу Трампа. Він був здивований: "Навіщо він це зробив? Справжнім країнам таке не потрібно", - зазначила Фіона Гілл, яка була спеціальним помічником Трампа під час його першого терміну та старшим директором з питань Європи та Росії в Раді національної безпеки США.
Для Гілл цей випадок багато що розкрив про те, як Трамп ставиться до російського лідера, йдеться в матеріалі газети https://www.telegraph.co.uk/us/politics/2025/05/25/fiona-hill-interview-trump-terrified-putin-seen-firsthand/ The Telegraph.