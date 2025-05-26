У Києві чутно вибухи: працює ППО

З опівночі 26 травня у Києві триває повітряна тривога. Ворог завдає чергового комбінованого масованого удару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КМВА.

Столиця вже котру ніч поспіль опиняються під ворожим ударом.

"Небезпека ударних БпЛА залишається. В столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги", - йдеться у повідомленні - о 06:03.

Також про роботу ППО повідомлялось о 1:56.

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Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що у різних точках Київської області зафіксовано ударні безпілотники.