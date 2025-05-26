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Новини Атака безпілотників на Київ
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У Києві чутно вибухи: працює ППО

Подільський міст відкриють для руху авто 1 грудня

З опівночі 26 травня у Києві триває повітряна тривога. Ворог завдає чергового комбінованого масованого удару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КМВА.

Столиця вже котру ніч поспіль опиняються під ворожим ударом. 

"Небезпека ударних БпЛА залишається. В столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги", - йдеться у повідомленні - о 06:03.

Також про роботу ППО повідомлялось о 1:56.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав чергового масованого удару по Хмельниччині

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що у різних точках Київської області зафіксовано ударні безпілотники.

Автор: 

Київ (19632) обстріл (28993) Повітряні атаки на Київ (805)


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Дяка ППО!! Дійсно, гучно..але - краще чути ППО))
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26.05.2025 06:28 Відповісти
А ми теж відповіли 1000 дронів кожний день? ОЙЙЙЙЙЙЙЙЙ ВИБАЧТЕ....у нас асфальт, майданчики, зупинки треба нові із скла
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26.05.2025 06:31 Відповісти
Та ладна..наші Хавки випробували по ракетах п@дарасів))) оце класна новина))
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26.05.2025 06:33 Відповісти
Ще сплять)))
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26.05.2025 07:26 Відповісти
 
 