Атака РФ на Хмельниччину: пошкоджено 4 підприємства та 18 житлових будинків. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували Хмельницьку область, внаслідок чого пошкоджено 4 підприємства.

Про це заявив глава ОВА Сергій Тюрін, передає Цензор.НЕТ.

"Їхні складські приміщення, цехи та адміністративні будівлі. Також пошкоджено 18 житлових будинків, господарську споруду та лінію електропередач.



На щастя, інформації про постраждалих серед цивільного населення немає", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці працюють рятувальники та екстрені служби - триває ліквідація наслідків.

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