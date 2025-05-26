УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10747 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Хмельниччини
4 054 4

Атака РФ на Хмельниччину: пошкоджено 4 підприємства та 18 житлових будинків. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували Хмельницьку область, внаслідок чого пошкоджено 4 підприємства.

Про це заявив глава ОВА Сергій Тюрін, передає Цензор.НЕТ.

"Їхні складські приміщення, цехи та адміністративні будівлі. Також пошкоджено 18 житлових будинків, господарську споруду та лінію електропередач.

На щастя, інформації про постраждалих серед цивільного населення немає", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці працюють рятувальники та екстрені служби - триває ліквідація наслідків.

Читайте: Доба на Харківщині: РФ била КАБами, БпЛА та FPV. Загинули дві жінки, постраждали 3 особи

Наслідки обстрілів Хмельниччини 26 траня 2025 року
Наслідки обстрілів Хмельниччини 26 траня 2025 року
Наслідки обстрілів Хмельниччини 26 траня 2025 року
Наслідки обстрілів Хмельниччини 26 траня 2025 року
Наслідки обстрілів Хмельниччини 26 траня 2025 року
Наслідки обстрілів Хмельниччини 26 траня 2025 року

Автор: 

обстріл (28993) Хмельницька область (975)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тварі!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
26.05.2025 09:50 Відповісти
Чому не має відповіді???
показати весь коментар
26.05.2025 09:56 Відповісти
показати весь коментар
26.05.2025 09:57 Відповісти
3 години безперервної атаки "ішаками"...
показати весь коментар
26.05.2025 10:47 Відповісти
 
 