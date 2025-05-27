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Новости Обстрел Славянска
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РФ ударила по Славянску ФАБами. Повреждены автомобили, ранен мужчина (обновлено)

РФ нанесла удар по Славянску 27 мая 2025 года

Российские оккупанты ударили авиабомбами по Славянску в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба МВА, информирует Цензор.НЕТ.

Рашисты ударили по городу около 11:30.

"Применены три авиабомбы ФАБ-500. Попадание зафиксировано в районе частного предприятия "Пленка", недалеко от станции техобслуживания - в лесополосу", - говорится в сообщении.

Повреждено несколько автомобилей. Прошло без пострадавших.

Впоследствии глава ГВА Лях заявил, что в результате обстрела ранен 42-летний мужчина.

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Автор: 

обстрел (27652) Донецкая область (9910) Краматорский район (322) Славянск (2590)


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