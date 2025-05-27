РФ ударила по Славянску ФАБами. Повреждены автомобили, ранен мужчина (обновлено)
Российские оккупанты ударили авиабомбами по Славянску в Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба МВА, информирует Цензор.НЕТ.
Рашисты ударили по городу около 11:30.
"Применены три авиабомбы ФАБ-500. Попадание зафиксировано в районе частного предприятия "Пленка", недалеко от станции техобслуживания - в лесополосу", - говорится в сообщении.
Повреждено несколько автомобилей. Прошло без пострадавших.
Впоследствии глава ГВА Лях заявил, что в результате обстрела ранен 42-летний мужчина.
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