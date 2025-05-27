РФ ударила FPV-дронами по троллейбусному управлению в Славянске

Российские войска в очередной раз атаковали Славянск.

Об этом сообщила пресс-служба ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

Так, оккупанты ударили FPV-дронами по троллейбусному управлению и одной из промышленных зон.

В результате обстрела пострадавших нет.

Известно, что 27 мая оккупанты также ударили по городу авиабомбами, в результате чего ранен мужчина.

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