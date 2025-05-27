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Новости Обстрел Славянска
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РФ ударила FPV-дронами по троллейбусному управлению в Славянске

Обстрел Славянска FPV дронами 27 мая 2025 года

Российские войска в очередной раз атаковали Славянск.

Об этом сообщила пресс-служба ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

Так, оккупанты ударили FPV-дронами по троллейбусному управлению и одной из промышленных зон.

В результате обстрела пострадавших нет.

Известно, что 27 мая оккупанты также ударили по городу авиабомбами, в результате чего ранен мужчина.

Также читайте: Рашисты нанесли авиаудары по Краматорску: ранена женщина, повреждены дома (обновлено)

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обстрел (27652) Донецкая область (9910) Краматорский район (322) Славянск (2590)


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Вот и капец! Если уже эфпивишки до Славянска долетают то будет большая ЖОПА. Трассу на Харьков возьмут под дроновый контроль и прощай логистика. А заодно 200 тысяч гражданских в Славянско-Краматорской агломерции в блокаду попадают. Кто успеет на поездах выехать тот выживет. Остальных"Мариуполь версия 2.0"ждет
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27.05.2025 17:01 Ответить
Український дрон на оптоволокні пролетів 42 кілометри і знищив ворожий танк в ангарі поблизу Маріуполя. ВIДЕО
До Слов'янська від ЛБЗ зараз менша відстань.
Так що блокада в обидва боки буде.
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27.05.2025 17:17 Ответить
 
 