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Новости Обстрел Краматорска
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Рашисты нанесли авиаудары по Краматорску: повреждены частные дома и многоэтажки

Краматорск после удара дронов

Краматорск Донецкой области ночью 27 мая 2025 года потерпел 3 вражеских авиаудара.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, под обстрел портапил частный сектор и многоквартирные застройки.

Повреждения получили: частные усадьбы, гаражные помещения, многоэтажки, троллейбусная контактная сеть, автомобили, трансформаторная система и инфраструктура.

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По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

"Продолжаем устанавливать окончательные последствия российского обстрела. Над ликвидацией работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Автор: 

Краматорськ (2295) обстрел (27652) Донецкая область (9910) Краматорский район (322)


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27.05.2025 08:49 Ответить
 
 