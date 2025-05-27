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Новини Обстріл Краматорська
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Рашисти завдали авіаударів по Краматорську: пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки

Краматорськ після удуру дронами

Краматорськ Донецької області вночі 27 травня 2025 року зазнав 3 ворожих авіаударів.

Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під обстріл портапив приватний сектор та багатоквартирні забудови.

Пошкоджень зазнали: приватні садиби, гаражні приміщення, багатоповерхівки, тролейбусна контактна мережа, автівки, трансформаторна система та інфраструктура.

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За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

"Продовжуємо встановлювати остаточні наслідки російського обстрілу. Над ліквідацією працюють всі відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Краматорськ (672) обстріл (28973) Донецька область (8724) Краматорський район (328)


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Без ППО конечно багато не навоюєшь.
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27.05.2025 08:49 Відповісти
 
 