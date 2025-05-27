Рашисти завдали авіаударів по Краматорську: пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки
Краматорськ Донецької області вночі 27 травня 2025 року зазнав 3 ворожих авіаударів.
Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, під обстріл портапив приватний сектор та багатоквартирні забудови.
Пошкоджень зазнали: приватні садиби, гаражні приміщення, багатоповерхівки, тролейбусна контактна мережа, автівки, трансформаторна система та інфраструктура.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
"Продовжуємо встановлювати остаточні наслідки російського обстрілу. Над ліквідацією працюють всі відповідні служби", - йдеться у повідомленні.
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Андрій Лавриненко
показати весь коментар27.05.2025 08:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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