Один человек пострадал в результате российских обстрелов Днепропетровской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска в течение дня били по Днепропетровщине артиллерией и беспилотниками, пострадал один человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"Агрессор бил по Никополю, Марганецкой и Покровской громадах. Пострадала 78-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно", - отметил он.

Поврежден частный дом. По уточненной информации, из-за утренней атаки побита хозяйственная постройка.

По Межевской громаде Синельниковского района попал вражеский БпЛА. Произошел пожар, его потушили. Погибших и раненых нет.

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