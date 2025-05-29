Россияне атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, есть раненые. ФОТО
С вечера и до ночи оккупанты продолжали атаковать Никопольщину и Синельниковщину. Применяли беспилотники, артиллерию и КАБы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
В Никопольском районе от вражеских ударов страдали областной центр, Покровская, Марганецкая и Мировская громады.
Из тяжелой артиллерии и БпЛА обстреляли жилые дома. Пострадал 61-летний мужчина, повреждены солнечные панели.
КАБами враг атаковал Новопавловскую громаду Синельниковского района.
"Ранены два человека, будут лечиться амбулаторно. Разрушен частный дом, еще два - повреждены", - отметил Лысак.
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Владимир #594971
показать весь комментарий29.05.2025 08:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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