Россияне атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, есть раненые. ФОТО

С вечера и до ночи оккупанты продолжали атаковать Никопольщину и Синельниковщину. Применяли беспилотники, артиллерию и КАБы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

В Никопольском районе от вражеских ударов страдали областной центр, Покровская, Марганецкая и Мировская громады.

Из тяжелой артиллерии и БпЛА обстреляли жилые дома. Пострадал 61-летний мужчина, повреждены солнечные панели.

КАБами враг атаковал Новопавловскую громаду Синельниковского района.

"Ранены два человека, будут лечиться амбулаторно. Разрушен частный дом, еще два - повреждены", - отметил Лысак.

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